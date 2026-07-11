Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP) güncelleyerek kentin 2050 yılına kadar olan iklim vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Belediye Meclisi tarafından onaylanan yeni yol haritası, sera gazı emisyonlarını tamamen sıfırlamanın dışında enerji yoksulluğuyla mücadele ve halk katılımı gibi sosyal içerikli maddeleri de kapsıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadele çerçevesinde önemli bir adım attı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda tekrar şekillendirilen SECAP, kentin çevre stratejilerini önümüzdeki çeyrek asra göre yeniden düzenledi.

Bilimsel veriler ve güncel risk analizleri doğrultusunda hazırlanan plan, İzmir'in düşük karbonlu ve iklim krizine dirençli bir kent haline getirilmesini hedefleniyor.

Enerji ve ulaşımda yeni dönem başlıyor

Yenilenen eylem planı, kent genelinde yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasını ve binalarda enerji verimliliğinin sağlanmasını zorunlu kılıyor.

Sürdürülebilir ulaşım ağlarının büyütülmesini de içeren kararlar doğrultusunda İzmir, 2050 yılı için koyduğu "İklim Nötr Kent" hedefiyle küresel iklim hareketinde öncü şehirler arasında yer almayı planlıyor.

Önlem alınmazsa emisyon artmaya devam edecek

Rapordaki verilere göre, şehirde mevcut politikalara devam edilmesi ve ek tedbirlerin hızla devreye alınmaması durumunda sera gazı salınımı artışını sürdürecek.

Belediye yetkilileri, planda imza atılan stratejik hamleler sayesinde artışın önüne geçileceğini ve emisyon oranlarının adım adım aşağı çekileceğini vurguluyor.

Enerji yoksulluğu ile mücadele edilecek

Yeni SECAP, teknik bir çevre planı olmanın ötesinde vatandaş odaklı maddeleriyle de dikkat çekiyor. Plan çerçevesinde, eski konut stokunun fazla olduğu ve yüksek enerji maliyetlerinin yaşandığı bölgelerde enerji yoksulluğu ile mücadele edilecek.

Yeterli ısınma ve soğutma imkanı olmayan, enerji faturalarını karşılamakta zorlanan haneler için belediye çatısı altında özel destek mekanizmaları kurulacak.

"İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi"

Kentin yeni iklim stratejisinde katılımcı yönetim modeli esas alındı. Bu doğrultuda kurulan "İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi", kentin farklı kesimlerini temsil eden 50 vatandaşı bir araya getirdi.

Doğadan ilham alan çözümler, su yönetimi, yeşil alanlar ve halk sağlığı konularında vatandaşlar tarafından hazırlanan öneri raporu, SECAP 2050 Planı'na doğrudan dahil edildi.