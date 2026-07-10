Son Mühür- İzmir’İn Konak ilçesinde yaşanan park ve yeşil alan ihtiyacına Konak Belediyesi Cep Park Projesiyle çözüm bulmuştu. Şimdi ise belediye ikinci Cep Park uygulamasını Kocatepe Mahallesi’nde gerçekleştirdi.

İlk adım Varyant’ta atılmıştı

Belediye’nin Kentsel Tasarım Müdürlüğünce hazırlanan Cep Park Projesi, daha önce Varyant üzerindeki 100 metrekarelik atıl alanda ağaçlandırma, peyzaj çalışması ve oturma gruplarıyla uygulanmıştı. Varyant’ın ardından şimdi de Kocatepe Mahallesi’nde özellikle çocukları sevindiren bir Cep Park daha hayata geçirildi.

"Mahallemizin en büyük eksiğiydi"

Yapılan çalışma için Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkürlerini ileterek şöyle konuştu: “Bizim mahallemizin en büyük eksiği bir çocuk parkımızın olmamasıydı. Gerçekten bir zoru başardık. Bu park bizim için çok kıymetli. Çocuklarımız, güvenle oynayabileceği, enerjilerini atabileceği, sosyalleşebileceği bir alan kazandı. Bu alanı bize kazandıran, başta Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya; projeyi hazırlayan mimarlarımıza, bu sıcakta çalışan belediye ekibine çok teşekkür ederiz. Umarım bu parkta çocuklarımız hep neşeli olur. Parkımız hepimize hayırlı olsun.”

Mahalle sakinlerinden, dört çocuk annesi Meryem Kuyumcu ise “Çocuklarımız için güvenli bir oyun alanımız yoktu. Çocuklarımızın parka çok ihtiyacı vardı, artık parklarına kavuştular. Belediye Başkanımıza ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz” dedi.