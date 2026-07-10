İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Pelin Kaya, İzmir'de gerçekleştirilen nikâh töreniyle evlenerek yaşamlarını birleştirmiş oldu. Konak'ta bulunan İzmir Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törende çifti aileleri, yakınları ve davetliler bu mutlu günlerine eşlik etti.

Nikah masasına oturdular!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile Pelin Kaya, düzenlenen nikâh töreniyle evlilik yolunda önemli bir adım atmış oldu. İzmir Fuar Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirilen nikahta çift, sevdiklerinin huzurunda "evet" diyerek hayatlarını birleştirmiş oldu.

Törene katılım gösteren davetliler, çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmazken, nikâhın ardından Erdoğan ve Kaya tebrikleri kabul ettiler.

Çifti yalnız bırakmadılar!

Nikâh töreninde Mehmet Küçükbayrak, Ceren Narin Güzel, Utku Kılınç, Deniz Kaya, Pınar Okyay ve Ömer Anar, çiftin nikâh şahitliğini üstlenen isimler olarak dikkat çektiler. Şahitler, imzaların atılmasının ardından Erdoğan ve Kaya'yı tebrik ederek ömür boyu mutluluk dileklerini temenni ettiler.