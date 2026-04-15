Kocaelispor-Göztepe maçı bilet fiyatları, tribün kategorilerine göre 150 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre biletler yalnızca Kocaelispor logolu Passolig kart sahipleri tarafından satın alınabiliyor. Taraftarlar biletlerine passo.com.tr ve KS Store üzerinden ulaşabiliyor.

Kocaelispor-Göztepe bilet fiyatları ne kadar?

Turka Kocaeli Stadyumu'ndaki karşılaşma için tribünlere göre belirlenen fiyatlar şu şekilde sıralanıyor. Premium tribün 1500 TL, Gold VIP 1000 TL, Classic VIP 750 TL, Numaralı Üst VIP 500 TL olarak fiyatlandırıldı. Doğu Maraton Alt tribünü 300 TL, Doğu Maraton Üst ise 200 TL'den satışa çıktı. En uygun fiyatlı kategoriler arasında Hyundai Güney Alt ve Üst tribünleri 150 TL, Kuzey Kale Arkası Alt ve Üst tribünleri de yine 150 TL olarak belirlendi.

Biletler nereden alınıyor?

Kocaelispor-Göztepe maçı biletleri iki farklı kanaldan temin edilebiliyor. Taraftarlar passo.com.tr internet sitesi üzerinden online olarak bilet alabilirken, fiziksel satış noktası olarak KS Store da hizmet veriyor. Bilet satın alabilmek için Kocaelispor logolu Passolig kartına sahip olmak zorunlu tutuluyor.

Tribün Kategorisi Bilet Fiyatı PREMIUM 1500 TL GOLD VIP 1000 TL CLASSIC VIP 750 TL NUMARALI ÜST VIP 500 TL DOĞU MARATON ALT 300 TL DOĞU MARATON ÜST 200 TL HYUNDAI GÜNEY ALT 150 TL HYUNDAI GÜNEY ÜST 150 TL KUZEY KALE ARKASI ALT 150 TL KUZEY KALE ARKASI ÜST 150 TL

Loca Lounge rezervasyonu da açıldı

Kocaelispor yönetimi, stadyumda üst düzey bir maç deneyimi yaşamak isteyenler için Loca Lounge bölümünü de rezervasyona açtı. Sınırlı sayıda tutulan bu özel alan için standart bilet satışından farklı olarak rezervasyon usulü uygulanıyor. Loca Lounge deneyimini tercih eden taraftarlar, maç süresince özel hizmetlerden de yararlanabiliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için kulüple iletişime geçmek gerekiyor.

Maçın önemi büyük

Galatasaray deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Kocaelispor, 35 puanla orta sıralarda yer alıyor. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, ev sahibi avantajını kullanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Göztepe ise 47 puanla 6. sırada bulunuyor ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesini sürdürüyor. Kasımpaşa ile evinde 3-3 berabere kalan İzmir ekibi, Kocaeli deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor. Her iki takım için de kritik önem taşıyan karşılaşma öncesinde stadyumun tamamen dolması bekleniyor.