Doğal güzellikleri ve köklü tarihiyle öne çıkan İzmir'de yaşayan vatandaşların en çok sevdiği renkler belli oldu. İzmirlilerin renk tercihlerinde coğrafi konumun ve kültürel mirasın vatandaşların beğenilerinde doğrudan etkili olduğu görüldü. Deniziyle meşhur kentin günlük hayatına yansıyan bu renk skalası, aynı zamanda şehrin yüzyıllar öncesine dayanan ticari geçmişinden de önemli izler taşıyor.

TERCİHLERİN ZİRVESİNDE İZMİR MAVİSİ YER ALIYOR

Bir sahil kenti olmasının etkisiyle İzmirlilerin hayatında en çok yer tutan ve en sevilen renk mavi olarak öne çıkıyor. Hem gökyüzünü hem de Ege Denizi'ni temsil eden bu renk, adeta şehrin simgesi konumunda. Kentin köklü takımlarından İzmirspor'un da mavi-beyaz renklere sahip olması, bu rengin İzmirliler tarafından sevildiğini gösteriyor.

TARİHİ VE TESCİLLİ BİR MİRAS: İZMİR KIRMIZISI

Şehrin renk tercihlerindeki en dikkat çeken unsuru ise tarihi geçmişiyle İzmir Kırmızısı oluşturuyor. Tarihi kaynaklara göre 18. ve 19. yüzyıllarda dünya çapında bir üne kavuşan bu renk, adını doğrudan kentten alıyor. Özellikle o dönemde Boyacı Deresi civarında üretildiği bilinen ve köklü bir geçmişe sahip olan İzmir Kırmızısı, kentin tescilli ve önemli bir kültürel mirası olarak varlığını sürdürüyor.

DOĞANIN VE GÜN BATIMININ TONLARI ŞEHRİ SÜSLÜYOR

Mavi ve kırmızının yanı sıra şehrin doğal bitki örtüsü ve coğrafi özellikleri de renk tercihlerinde belirleyici bir rol üstleniyor. İzmirliler için kentin sokaklarını süsleyen nergis, sardunya ve begonvil morları günlük yaşamın vazgeçilmez tonları arasında bulunuyor. Şehrin konumu sayesinde ortaya çıkan meşhur gün batımı renkleri de vatandaşların en çok beğendiği görsel detaylar listesinde yer alıyor.