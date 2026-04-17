Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Karabağlar'da Uzundere’de tam 15 yıldır bitmeyen ve artık evlerine kavuşmak için kentsel dönüşüm sürecini bekleyen vatandaşın sabrı taştı. 2011 senesinde başlayan, 2015’te imzalarla mühürlenen kentsel dönüşüm süreci, bugün hak sahipleri 10 yıldan fazla süredir hakkını bekliyor. Ancak bu kez mesele sadece teslim edilmeyen evler değil mesele hakkını arayan vatandaşın bizzat İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından "yalancılıkla" itham edilmesi oldu.

Cemil Tugay'a rest

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, elinde bulunan dosyaları işaret ederek isyan etti. Video kayıt alarak da durumu anlatan Uslu İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın son açıklamasına karşı çıktı. Uslu, "Biz hayal kurmuyoruz, 2011’den beri bize verilen sözlerin çetelesini tutuyoruz" diyerek aslında durumun ciddiyetini aktardı. İşin trajikomik yanı ise şu oldu vatandaş hem evinden oldu hem de o günün şartlarında belediyeye borçlandırıldı. Aradan geçen yıllar o borçları dağ gibi büyüttü ama ortada ne bir temel var ne de bir tarih.

"Aziz Bey gelirdi, Tunç Bey dinlerdi ama Cemil Bey...?"

Eray Uslu’nun açıklamalarındaki sitemin dozu, geçmiş başkanlarla yapılan kıyaslamada iyice belirginleşti. Mahalleli eski günleri, Aziz Kocaoğlu’nun sokağa gelip dert dinlediği, Tunç Soyer’in halkla kucaklaştığı zamanları özlemle anıyor. Peki bugün ne değişti? Uslu’ya göre bugün belediye koridorlarında halkın mağduriyeti yerine, "asıl mağdur benim" diyen bir başkan profili var. Vatandaşı dinlemek yerine suç duyurusuyla korkutmaya çalışmak.

Peki temel ne zaman atılacak?

Platformun talepleri aslında oldukça basit maddeler var.

İşte bazıları;

Uzundere 3. ve 4. etap için takvimde hangi gün işaretli?

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu işin muhatabıdır, kaçacak yer yok.

Eray Uslu açıklamasında "Evlerimizi alana kadar susmayacağız," diyerek son noktayı koydu ve ekledi: "Cemil Başkan’ın bu 'yalancı' çıkışını ve sergilediği tutumu İzmir halkının vicdanına havale ediyoruz."