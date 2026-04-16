İlim yuvalarının silahlı çatışma alanlarına dönüşmesi, İzmirli ebeveynlerin çocuklarını okullara gönderirken taşıdığı kaygıları inanılmaz boyutlara ulaştırdı. Şanlıurfa'da elinde pompalı tüfekle bir okula girilmesinin yarattığı şok dalgası henüz atlatılamamışken, Kahramanmaraş'ta sadece 14 yaşında olan İsa Aras Mersinli isimli çocuğun üzerinde tam beş silah ve yedi adet dolu şarjörle yakalanması, Türkiye'deki eğitim sisteminin fiziki güvenlik duvarlarının ne kadar çürük olduğunu ispatladı. Bu kanlı eylemler sonucunda hayatını kaybeden evlatlarımız ve onlara siper olan öğretmenimiz için İzmir genelindeki okullarda anma törenleri düzenlenirken, vatandaşlar sokaklarda güvenlik taleplerini daha yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Başkentten Çok Yönlü Soruşturma ve Rehabilitasyon Desteği

Tüm ülkeyi yasa boğan bu trajedilerin ardından İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden durumun ciddiyetini yansıtan çok kapsamlı bir durum değerlendirmesi paylaştı. Bakanlık yetkilileri, böylesi yürek burkan bir olayın ardından devletin tüm unsurlarıyla sahaya indiğini ve koordineli bir kriz yönetimi uyguladığını belirtti. Olayın idari boyutunu araştırmak üzere İçişleri bünyesindeki polis ve mülkiye başmüfettişlerinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dört uzman başmüfettişin de görevlendirildiği açıklandı. Olayın yasal boyutu Adalet Bakanlığı'nın yakın markajındayken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin, vahşete tanık olan öğrencilerin ve yıkılan ailelerin psikososyal rehabilitasyonunu sağlamak adına büyük bir özveriyle çalıştığı bilgisi İzmir kamuoyuyla paylaşıldı.

Ortak Akıl Zirvesi ve Dijital Dünyadaki Sıkı Denetimler

Evlatlarımızın güvenle eğitim alabilmesi için alınacak yeni önlemler, çok geniş katılımlı bir devlet zirvesinde masaya yatırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bizzat idare edeceği ve sabah 09.00'da başlayacak olan toplantıda; il valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri okulların güvenlik konseptini baştan aşağı yenileyecek adımları belirleyecek. İçişleri Bakanlığı, mevcut durumda okullardaki güvenlik seviyesinin zaten maksimuma çıkarıldığını vurguladı. Ayrıca, toplumun bu denli acılı olduğu bir dönemde internet ortamında provokatif eylemlere girişen, dezenformasyon yaratarak kargaşa çıkarmak isteyen veya failleri övücü paylaşımlar yapan hesaplara karşı Siber Suçlar ve İstihbarat dairelerinin 7/24 teyakkuzda olduğu, suçluların adalete teslim edileceği kesin bir dille duyuruldu.