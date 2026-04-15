Kocaelispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel kadrolar belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Kocaelispor-Göztepe maçı 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Kocaelispor-Göztepe maçı öncesinde her iki takımın da form grafiği merak konusu. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek önemli bir moral kazandı. Göztepe ise Avrupa kupalarına katılma hedefini canlı tutmak adına bu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Kocaelispor'da son durum ne?

Selçuk İnan'ın ekibi, Galatasaray karşısındaki dirençli performansıyla taraftarlarından tam not aldı. Yeşil-siyahlılar o maçta Serhat, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo ve Serdar Dursun ile sahaya çıkmıştı. Bruno Petkovic ikinci yarıda oyuna girerek beraberlik golünü bulmuştu. Galatasaray maçında sakatlıkları bulunan Wieteska, Jovanovic, Can Keleş ve Muharrem Cinan kadroda yer alamamıştı. Bu isimlerin Göztepe mücadelesindeki durumu hafta içi antrenmanlarla netlik kazanacak.

Göztepe cephesinde durum nasıl?

Stanimir Stoilov'un öğrencileri, son haftalarda zorlu bir fikstürden geçiyor. İzmir ekibi Galatasaray'a evinde 3-1 mağlup olduktan sonra Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Göztepe'nin Kasımpaşa maçındaki ilk 11'inde Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson ve Juan yer almıştı. Kocaeli deplasmanı öncesinde kaptan İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır'ın sakatlık durumları yakından takip edilen detaylar arasında bulunuyor.

İki takımın puan durumu nasıl?

Son haftanın Göztepe 47 puanla ligde 6. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma yarışını sürdürüyor. Kocaelispor ise 35 puanla orta sıralarda konumlanmış durumda. İki takım arasında 12 puanlık fark bulunuyor. İlk yarıda İzmir'de oynanan karşılaşmayı Göztepe kazanmıştı. Kocaelispor, kendi sahasında bu rövanş mücadelesinden galibiyetle ayrılarak puan farkını kapatmak istiyor.

Kocaelispor-Göztepe maçı muhtemel 11'ler

Kocaelispor muhtemel 11: Serhat (Gökhan), Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas (Muharrem), Show, Keita, Susoho, Agyei, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Göztepe muhtemel 11: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Her iki takımda da hafta içi yapılacak antrenmanlar ve sağlık raporları sonrasında muhtemel kadrolarda değişiklikler yaşanabilir. Maçın hakemi henüz açıklanmadı.