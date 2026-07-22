Son Mühür / İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından Klemsan’ın ilçedeki üretim tesislerinin bitişiğinde yer alan tarım arazilerinde yapılaşmaya gittiğine dair iddialar tartışmaya neden oldu. Bundan tam 52 yıl önce yüzde 100 sermayeyle elektrik bağlantı çözümleri üretmek amacıyla kurulan Klemsan, sadece Kemalpaşa’nın değil; İzmir’in de önde gelen sanayi kuruluşları arasına girdi. Fabrikanın başarısı takdir toplarken diğer yandan ‘tarım arazisinde yapılaşma’ iddiaları ise eleştirilere yol açtı. Kemalpaşa’nın Kızılüzüm Mahallesi 123 ada 20 parselde bulunan ana fabrika binasının hemen arkasındaki 123 ada 35 numaralı ‘tarım arazisi’ vasıflı parselde yapılan inşaat faaliyetleri de yıldan yıla çekilen uydu kayıtlarıyla ortaya çıktı.

Canlı yayına katılarak açıklamıştı

Daha önce tarım arazilerinin amaç dışı kullanıldığı iddiaları haberlere konu olurken fabrikanın ruhsat süreci de meraka yol açmıştı. Son Mühür TV’de dün yayımlanan Gündem Masası programına telefon bağlantısıyla katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ise fabrikanın ruhsatının nasıl verildiği sorusuna “Ruhsat 2017’de benden 2 önceki yönetim tarafından verilmiş. Aynı dönemde imar barışı alınmış. Önceki alınan ruhsatla bu ek inşaatı yapıyorlardır” yanıtı vermişti.

2018’den sonra da yapı genişlemiş

Başkan Türkmen yapılaşmanın 2017 yılı öncesinde yapılarak imar barışından yararlandığını işaret ederken uydu görüntüleri ise inşaat süreçlerinin ağırlıklı olarak 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştiğini kaydetti.

İşte, o görüntüler...

Yapılan incelemelere göre; fabrika arazisiyle ilgili ilk görüntü 2002 yılında kaydedildi. 2002 yılından 2015 yılına kadar arazide herhangi bir yapılaşma görülmedi. Alanda ilk yapılaşma ise imar barışı sürecinin sürdüğü 2017 yılının temmuz ayında görüldü. Bu sürecin ardından normalde yeni yapılaşmanın görülmemesi beklenirken aksine yapılaşma sürecinin özellikle 2018 ve 2019 yıllarında arttığı uydu kayıtlarına girdi. Söz konusu alanda 2022 yılına kadar çeşitli değişiklikler yapıldığı da uydu tarafından kaydedildi.

Görüntüler ile Başkan Türkmen’in verdiği ‘2017 yılı’ bilgisi arasındaki fark dikkati çekerken yaşananlar ise yapıdaki genişlemenin hangi ruhsat ve izinler kapsamında devam ettiğine dair soru işaretlerini artırdı.

Kanun açıkça belirtiyor!

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor: “Tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı arazi kullanımlarında izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunludur. Arazi kullanımı için izinsiz işe başlanılması ya da alınan izne uygun kullanılmaması halinde; valilik işi tamamen durdurur, yapılan iş tamamlanmış ise kullanımına izin verilmez. Arazi sahibine veya araziyi bozana bin Türk lirasından az olmamak kaydıyla, kullanılan veya zarar verilen alanın her metrekaresi için 2 bin 500 Türk lirası idari para cezası verilir. Verilen süre içinde izinsiz yapıların yıkılmadığı ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmediğinin Bakanlık birimlerince tespit edilmesi durumunda; valilikçe faaliyet durdurulur ve bu bendin ikinci cümlesinde belirtilen idarî para cezası üç katı olarak uygulanır. İzinsiz bütün yapılar, masrafları Bakanlıkça karşılanmak kaydıyla, bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılır ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilir. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları sorumlulardan Bakanlıkça genel hükümlere göre tahsil edilir. Bu maddenin uygulanmasında kusurlu bulunan sorumlular, fiillerinin niteliğine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kamu görevlilerine ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.”

Mehmet Türkmen kimdir?

Kemalpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan Başkan Türkmen’in özgeçmişinde şu ifadeler bulunuyor: “1990-1999 yılları arasında ticaret ile uğraşan Mehmet Türkmen 1999 ile 2009 yılları arasında Ulucak Belediye Başkanlığı yaptı. 2014-2023 yılları arasında Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Kemalpaşa Belediye Başkanı seçilen Türkmen, halen bu görevi sürdürmektedir.”