Son Mühür / Erkan Doğan - Buca’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu’ndaki yemek skandalı büyüyor. 28 kız öğrencinin yemek yediği yurdun yanındaki çöp konteynırından tarihi geçmiş helvalar çıktı!

İzmir Buca ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı (KYK) Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler, yedikleri yemekten kaynaklı zehirlenmişti. Buca CHP Gençlik Kolları, yurttaki yemek ve hijyen sorunlarına tepki göstermek amacıyla yurdun önünde öğrencilerin ve partili gençlerin katılımıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Buca CHP Gençlik Kolları Başkanı Sezer Alaca ve Gençlik Kolları Sekreteri Ece Yılmaz, tarafından okudu.

İzmir Buca Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen ve birçok öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan gıda zehirlenmesi vakası, yalnızca bir sağlık sorunu değil; aynı zamanda denetim mekanizmalarının, kamusal sorumluluğun ve yönetim anlayışının sorgulanması gereken ciddi bir olay olduğunu anlatan Yılmaz, “Gençlerimizin barınma ve beslenme gibi en temel ihtiyaçlarının dahi güvence altına alınamadığı bir tabloda, yaşanan bu olay asla “talihsiz bir durum” olarak geçiştirilemez. Bu durum, uzun süredir ihmal edilen denetim süreçlerinin ve kamusal sorumluluğun açık bir sonucudur. Öğrencilerimizin sağlığı, hiçbir kurumun ihmaline ya da yetersizliğine bırakılacak bir konu değildir. Kamu adına yetki kullanan tüm kurumların, özellikle de öğrenci yurtları gibi hassas alanlarda, düzenli ve şeffaf denetim mekanizmalarını eksiksiz işletmesi zorunludur. Ancak ne yazık ki bugün gelinen noktada, bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirilmediği açıkça görülmektedir” diye konuştu.

Bu yurt hangi sıklıkla denetlenmiştir?

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti, “Sormak gerekiyor: Bu yurt ne sıklıkla denetlenmiştir? Denetimler bağımsız ve etkin bir şekilde mi yürütülmüştür? Gıda güvenliği standartlarına uygunluk nasıl ve kimler tarafından kontrol edilmiştir? Bu olayın sorumluları kimlerdir ve şimdiye kadar hangi işlemler başlatılmıştır? Bu sorulara yalnızca yerel düzeyde değil, hükümet düzeyinde de cevap beklenmektedir. Çünkü mesele yalnızca bir kurumun değil, bu sistemin sorunudur. Memleketimizde özellikle son yıllarda gençlerin barınma koşulları giderek daha fazla tartışma konusu olurken, bu tür olayların yaşanması kabul edilemez” Sezen Alaca, yurdun yanındaki çöp kamyonundan tarihi geçmiş helvaların bulunduğunu belirterek, basın mensuplarına tarihi geçmiş helvaların yer aldığı kutuyu gösterdi.