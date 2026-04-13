Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde taşeron firmaya bağlı olduğu öne sürülen bir işçi Kültürpak’ta yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. Yakın bir zamanda ise diğer acı haber Çiğli ilçesinden gelmişti. Arıtma tesisinde bir işçi aracı ile çamur dolu çukura düşmesiyle vefat etmişti.

Karabinayı meclise getirdi, örnek gösterdi

İşçi ölümleri ile ilgili konuşan AK Partili Meclis Üyesi Dilaver Kişili, “Binayı almakla kahraman olunmaz. İşçisine sahip çıkarak kahraman olur. Siz mühendis olmadığınız için anlamıyor olabilirsiniz. İzBB binası ve bu sorumluluk Büyükşehir’in. Taşeron firmanın suçu deyip işin içinden çıkamazsınız. Karabinayı yere düştüğünde ve aldığınızda tekrar kullanamazsınız. Laboratuvar test etmeden hiç kimse bunu kullanamaz. Bütün raporlar, yüksekte çalışma belgesi isteniyor. Bunu taşeron işçiye siz… Ben de taşeron firma ile çalışıyorum. Bunun sorumluluğunu siz taşeron firmaya yıkamazsınız. Bu disiplinsizliğin sorumluluğu ne peki? İhale ederken şartnamenizde de var. Yaşam hakkı nerede? O işçide karabina olması için o işçide kemer olması lazım. Bu karabina olsaydı o işçide kask olurdu, o işçi aşağı düşmezdi. Kahraman olacaksa belediye başkanı, can kurtararak kahraman olmalı” dedi.

“Kaçak döküm sahanız var”

İzBB Başkanı Cemil Tugay’ınn işçinin görev alanında olmadığı şeklinde açıklamasına da değinen AK Partili Kişili, “Görevimde olmayan bir bölgeye girdi dedi. Farz edelim ki öyle. Çiğli arıtma herkesin kafasına göre girebileceği yer mi? Orası kaçak döküm sahası. Sizin orada 42 tane havuzunuz var. Kaçak döküm yeri çünkü. İşçinin tek hatası yağmurlu havada döküm yapması. İşçi damperli kamyon ile oraya ne getirdiğiniz siz biliyorsunuz. Döküm yaparken maalesef bu arkadaşımız hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediye Başkanı bu arkadaşın cenazesine gitmedi, baş sağlığı dilemedi. Resmen ölüyü suçluyorsunuz” şeklinde konuştu.

Yıldır: Oturmuş bir kurumuz, gereklerini yapacağız

Meclis Başkanvekili CHP’li Zafer Yıldır AK Partili Kişili’ye cevap vererek, “Sürecin başından itibaren her türlü konu ile ilgileniyoruz. Biz izBB’yiz. Oturmuş bir kurumuz, gereklerini yapacağız. Sizi insaflı konuşmaya davet ediyorum. Yapı kayıt belgesi yapılmıştır bu ülkede. 144 bin adet yapı kayıt belgesi verilmiştir. Bina yıkıldığında herhangi bir sorumluluğu devleriniz kabul etmedi. Bu değerlendirmeler şuanda soruşturma konusudur. Gerekleri yapılacaktır. Siz de bu süreci izleyeceksiniz. Adalet, sakin, insaflı değerlendirme yapmaya özen gösterelim” diye konuştu.

Kişili: Belediye başkanı işçinin hayatı için seferberlik ilan etmeli

Konuşmasında İzBB Başkanı Cemil Tugay’ı hedef alan Kişili, “Ben kötü bir şey söylemiyorum. Bilirkişi raporu çıktıktan sonra konuşuyorum. Yapmadığım bir konu değil. Rapor çıktıktan sonra konuşuyorum. Burada insaftan kastınız ne? Bugün çatıda yarın çukurda kaza yaşanmaması için dikkatle sunuyorum. Belediye başkanı işçinin hayatı için seferberlik ilan etmeli. Suistimal var” dedi.