Son Mühür- Nüfus İşleri İdaresi'nin verilerine göre Türkiye'de erkek ve kız bebekleri için en çok tercih edilen isimler belli oldu.

Veri Kaynağı'nın Nüfus İstatistikleri Portalı'ndan elde ettiği bilgilere göre 2025'te Türkiye genelinde kız çocuklarında Alya, Defne ve Gökçe, erkek çocuklarında ise Alparslan, Göktuğ ve Metehan ismi en çok tercih edilen isimler olarak öne çıktı.



İzmir'de Alya ve Atlas...



Kız bebeklerinde İzmir Türkiye geneline uygun bir tercihle Alya ismini birinci sıraya yerleştirirken erkek bebeklerinde aralarında İzmir'in de olduğu Ege Bölgesi'nin dört ilinde Atlas isminin ilk sırada yer aldığı görüldü.



Geçtiğimiz yıllarda durum neydi?



İzmir'de 2023 ve 2024'de Defne ve Asel arasında yaşanan rekabette zirve her iki yılda da Defne'nin olmuş, Asel ikincilikte kalmıştı.

Daha önce en çok tercih edilen beş isim arasında giremeyen Alya'nın geçtiğimiz yıl öne çıkarak rakiplerinin önünde İzmir'in en çok tercih edilen kız ismi olduğu görüldü.

İzmir'de erkek bebeklerinde geçtiğimiz yıl zirvenin yeni sahibi olan Atlas ismi, 2023'de beşinci, 2024'de ise ikinci sırada yer almasıyla dikkati çekmişti.



Geçtiğimiz yıl erkek bebeklerinde Manisa'da Göktuğ, Aydın'da Alparslan, Muğla'da Atlas, Denizli'de Göktuğ, Uşak'ta Metehan ismi en çok tercih edilen isim oldu.

Yine aynı dönemde kız bebeklerinde ise Manisa, Aydın, Muğla tıpkı İzmir gibi Alya ismini tercih ederken, Uşak'ta zirve Gökçe isminin oldu.