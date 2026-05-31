AK Partili Hakan Yıldız’dan İzmir Antalya yolundaki feci kazaya ilişkin taziye mesajı
Son Mühür- Türkiye bugün güne acı bir haberle uyandı. Bayram tatilinin son günü yürekleri dağlayan kaza İzmir-Antalya hattında Denizli ilinde gerçekleşti. Katliam gibi gerçekleşen kazada daha 9 aylık minicik bir bebek de yaşamını yitirdi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Kocabaş bu acı kazaya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

“Bayram tatilinin son gününde yüreklerimizi dağlayan acı bir haberle uyandık.

İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Denizli Sarayköy’de geçirdiği elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun.”

Denizli Kaza 1-1

Ne olmuştu?

Bayram dönüşü Pamukkale Turizm şirketine ait Mustafa Fevzi Artun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yaparken yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Denizli-Aydın otoyolunda meydan gelen kazada otobüs bir anda alev topuna döndü. 42 kişinin içinde olduğu otobüste 8 kişi can verdi, 33 yolcu yaralandı. Vefat eden 8 kişinin içinde 9 aylık minik Eyüp’te yer aldı. Kazada hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı: 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen’in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa

Muhabir: Merve Turan