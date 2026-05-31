Son Mühür- Türkiye bugün güne acı bir haberle uyandı. Bayram tatilinin son günü yürekleri dağlayan kaza İzmir-Antalya hattında Denizli ilinde gerçekleşti. Katliam gibi gerçekleşen kazada daha 9 aylık minicik bir bebek de yaşamını yitirdi. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Nail Kocabaş bu acı kazaya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Yüreklerimizi dağlayan acı bir haberle uyandık"

“Bayram tatilinin son gününde yüreklerimizi dağlayan acı bir haberle uyandık.

İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün Denizli Sarayköy’de geçirdiği elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun.”

Ne olmuştu?

Bayram dönüşü Pamukkale Turizm şirketine ait Mustafa Fevzi Artun yönetimindeki yolcu otobüsü İzmir-Antalya seferini yaparken yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Denizli-Aydın otoyolunda meydan gelen kazada otobüs bir anda alev topuna döndü. 42 kişinin içinde olduğu otobüste 8 kişi can verdi, 33 yolcu yaralandı. Vefat eden 8 kişinin içinde 9 aylık minik Eyüp’te yer aldı. Kazada hayatlarını kaybedenlerin kimlikleri de açıklandı: 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen’in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa