Son Mühür- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı dün Güvenpark’ta gerçekleşen miting paylaşımlarıyla dikkat çekti. Vekil Gökçen safını belli etti. Parti içi gerilimlerin ve bayramlaşma tartışmalarının gölgesinde gelen paylaşımda Gökçen, "Biz yolun başındayız" diyerek Özgür Özel yönetiminin kararlılık mesajını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, X (Twitter) hesabı üzerinden parti tabanına ve kamuoyuna yönelik önemli bir mesaj yayınladı. Büyük bir partili katılımıyla gerçekleşen miting ve Anıtkabir’e çelenk sunma törenlerine ait dört farklı fotoğraf karesini paylaşan Gökçen, gönderisine eklediği notla siyaset gündemine göndermede bulundu.

"Onlar yolun sonunda, Biz yolun başındayız"

Gökçen, kalabalıkların ve parti kurmaylarının yer aldığı fotoğrafların üzerine "Onlar yolun sonunda, Biz yolun başındayız!" ifadesini yazarak, Özgür Özel liderliğindeki yeni dönemin vizyonuna ve geleceğine olan inancını belirtti.

Parti içinde son günlerde yaşanan idari ve hukuki tartışmaların ardından gelen bu paylaşım, Özgür Özel yönetiminin sahadaki gücünü gösterme ve "yola kararlılıkla devam ediyoruz" mesajı verme hamlesi olarak yorumlandı.