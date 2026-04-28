Devlet güvencesiyle çalışmak isteyenler için beklenen o güzel haber Gençlik ve Spor Bakanlığından geldi. Bakanlık, taşra teşkilatlarında temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere toplam 157 işçi alacağını resmen duyurdu. Tamamı engelli ve eski hükümlü vatandaşlara ayrılan bu kadrolar için başvuru süreci Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın hemen ardından adaylar yaş sınırı, ikametgah kuralları ve eğitim durumu gibi detayları araştırmaya koyuldu.

2026 GSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK, NEREDEN YAPILACAK?

Bakanlığın yayımladığı takvime göre 27 Nisan'da başlayan başvuru maratonu, 4 Mayıs 2026 tarihinde sona eriyor. Adaylar başvurularını İŞKUR'un resmi sitesi olan "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme girerek yapıyor. İnternet kullanma imkanı olmayan vatandaşlar ise Alo 170 hattını arayarak ya da en yakın İŞKUR şubesine giderek işlemlerini halledebiliyor. Unutulmaması gereken en önemli kural ise şu: Her aday yayımlanan listeden sadece tek bir işyerini seçebiliyor.

GSB 157 İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI KİMLERE AYRILDI?

Bu özel alım sadece belirli grupları kapsıyor. Açılan 157 kişilik temizlik görevlisi kadrosunun 45'i engelli adaylara ayrıldı. Geriye kalan 112 kişilik büyük kontenjan ise eski hükümlüler ile terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan vatandaşlar için açıldı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bakanlık bünyesinde temizlik görevlisi olmak isteyen adayların en az lise veya dengi bir okuldan mezun olması şart. Ayrıca adayın 18 yaşını doldurmuş olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve başvuru yaptığı il sınırları içinde yaşaması gerekiyor. Herhangi bir kurumdan emekli, yaşlılık veya malullük aylığı alanların başvuruları geçersiz sayılıyor. Adayların vardiyalı çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması da aranan temel şartlar arasında.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ADAYLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR NELER?

Genel kuralların yanında adaylardan durumlarına göre özel şartlar da isteniyor:

Engelli Adaylar: Yetkili kurumlardan alınmış geçerli bir engelli raporuna sahip olmak. Yüz kızartıcı suçlardan veya anayasal düzene, devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.

Eski Hükümlü/Terörle Mücadelede Yaralanan Adaylar: Eski hükümlü veya terörle mücadelede yaralanan belgesine sahip olmak. Devlet güvenliğine karşı suçlar ile cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş olmak.