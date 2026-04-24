SBS kanalında fırtınalar estiren ve Türkiye'de Netflix üzerinden geniş bir kitleye ulaşan Phantom Lawyer, her bölümüyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. 12. bölümün ardından yaşanan heyecan dolu gelişmeler, izleyicileri yeni bölüm takvimini araştırmaya itti. Özellikle Shin Yi-Rang'ın hayaletleri görme yeteneğiyle ailesinin ölümü arasındaki bağın ortaya çıkması, 13. bölüme olan ilgiyi zirveye taşıdı. Peki, Hayalet Avukat yeni bölümü ne zaman, hangi saatte ekranlara gelecek? İşte ayrıntılar.

PHANTOM LAWYER 1. SEZON 13. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Yoo Yeon-Seok ve Esom'un yer aldığı Phantom Lawyer dizisinin 1. sezon 13. bölümü, 24 Nisan Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Güney Kore'de SBS kanalı üzerinden orijinal yayını yapılan dizi, Türkiye saati ile 21.50’de Netflix platformundaki yerini alacak. İzleyiciler, SBS kanalındaki yayından kısa bir süre sonra bölüme Türkçe altyazı seçeneğiyle ulaşacak. Ayrıca dizinin 1. sezon 14. bölümünün de 25 Nisan Cumartesi günü yine aynı saatte yayınlanacak.

PHANTOM LAWYER (HAYALET AVUKAT) 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Shin Yi-Rang’ın ofisine gelen yaşlı bir ruh, 20 yıl önce "faili meçhul" olarak kapatılan bir yangın davasının perdelerini aralayacak. Davanın tek görgü tanığı olan bu hayalet müvekkilin sesini duyurmak isteyen Yi-Rang, ucu Han Na-Hyun’un (Esom) çalıştığı büyük hukuk firmasına kadar uzanan zorlu bir mücadeleye girişecek. Na-Hyun ve Yi-Rang bu eski dosyayı deşerken profesyonel sınırları aşarak gerçek bir takım olmaya başlarken, Yi-Rang hayaletleri görme yeteneği ile ailesinin ölümü arasındaki gizemli "miras" bağını keşfedecek.