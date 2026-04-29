SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı operasyonla, kendilerini avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne darbe. Artvin merkezli başlatılan ve İzmir, İstanbul ile Erzurum illerini kapsayan baskınlarda, milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan 35 sahte avukatın 28'i tutuklandı.



Çok Sayıda Kişiyi Tehdit ve Şantajla Dolandırdılar

Yapılan eş zamanlı baskında suç örgütünün oldukça sistematik bir dolandırıcılık ağı kurduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden vatandaşlara ulaşıp kendilerini "avukat" olarak tanıttıkları,telefonla aradıkları kişilerden çeşitli bahanelerle para talep ettikleri, ödeme yapmayı reddeden vatandaşları icra takibi veya hapis cezası gibi asılsız iddialarla tehdit ederek baskı altına aldıkları ortaya çıktı.

Vurgun Bilançosu Dudak Uçuklattı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan derinlemesine inceleme, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 510 milyon TL değerinde para trafiği tespit edildi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 75 milyon TL değerinde 2 taşınmaz ve 5 taşınır mal varlığı ile 333 adet banka hesabına el konuldu.



35 Şüpheliden 28'i Tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 28’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Uzmanlar, kendisini telefonda avukat, polis veya savcı olarak tanıtıp para talep eden kişilere itibar edilmemesi ve bu tür durumların derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.