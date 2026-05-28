Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programı kapsamında AK Parti heyeti, CHP Genel Merkezi’ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Merkezi’ndeki kabul programında heyete İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç başkanlık etti. CHP heyetinde Konya Milletvekili Barış Bektaş ile Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen de yer aldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un başkanlığındaki heyette ise Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin bulundu.

AK Parti’li Resul Kurt, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Bayramların küslüklerin ve kırgınlıkların geride bırakıldığı özel günler olduğunu ifade eden Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meclis’te zaten her zaman karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde hepimizin tek bir gayesi var, o da ülkemize hizmet etmek, güzel şeyler yapmak, ülkemizi kalkındırmaktır. Maalesef dünyanın geneline baktığımız zaman Türkiye’nin çok güçlü olması gerektiğini daha iyi anlıyoruz. Kuzeyimize baktığımızda Ukrayna-Rusya Savaşı yıllardır devam ediyor, hemen doğumuzda İran, İsrail ve Amerika ile savaşıyor; yine güneyimizde ve batımızda sürekli bir ittifaklar var. Ülkemizi hedef alan birçok ağır söylem var. Dolayısıyla birlik, beraberlik, dayanışma ruhu içerisinde birbirimizle dayanışarak ancak ülkemizi ayakta tutabiliriz. Bir elin beş parmağı nasıl bir değilse herkes farklı düşünebilir ama önemli olan memleket sevgisini ve saygısını hissetmektir. Bu vesileyle CHP ailesinin bayramını kutluyoruz"

''Sorunları çözmek için bir araya gelsek...''

Sevda Erdan Kılıç ise şunları söyledi:

"Bayramlarda olan birliktelikler parlamentoda da vatandaşın sorunlarını çözmek için bir araya gelsek daha çok konuşsak sonuçta çözüm işi siyaset işi. Hepimizin gayesi vatandaşlarımızın huzur içinde, refah içinde, bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede birlik beraberlik içinde yaşaması. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak da bizim bütün hedefimiz o"