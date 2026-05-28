Amerika Birleşik Devletleri’nde geniş kapsamlı sağlık sigortası bulunan ve eşi de orada hemşire olan 65 yaşındaki Birol Tuncer, prostat kanseri operasyonu için Türkiye’yi tercih etti. ABD’de hemşirelik yapan eşi Sultan Tuncer’in tüm ısrarlarına rağmen ameliyatını İzmir’de yaptırma kararı alan Tuncer, başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Burak Turna tarafından robotik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyatın ardından gurbetçi vatandaş taburcu edildi.

Teşhis Amerika’da Konuldu, tedavi İzmir’de yapıldı

Birol Tuncer, 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD’ye göç etti. Orada yükseköğrenimini tamamlayıp iş hayatına atılan Tuncer, yaklaşık 6 yıl önce yapılan rutin kontrollerinde prostat değerlerinin yüksek çıkması üzerine her iki ülkede de takibe alındı.

Geçtiğimiz kasım ayında Amerika’da yapılan PSA tetkiklerinde riskli sonuçlar elde edilmesi üzerine prostat kanseri şüphesiyle tedavi süreci başlatıldı. Bu gelişme üzerine Türkiye’ye gelen gurbetçi hasta, İzmir Acıbadem Kent Hastanesi Robotik Cerrahi Koordinatörü Üroloji Profesörü Dr. Burak Turna’ya başvurdu. Burada yapılan klinik değerlendirmeler sonucunda kanser tanısı kesinleşti ve hasta ameliyata alındı.

"Tercihimi Türk doktorlarından yana kullandım"

Sağlık sigortası imkanlarına ve eşinin mesleki tavsiyelerine rağmen rotasını Türkiye’ye çeviren Birol Tuncer, kararının arkasındaki nedenleri net bir dille ifade etti. Türk hekimlerinin mesleki yetkinliğine güvendiğini belirten Tuncer, "Amerika’da büyüdüm, orada üst düzey sağlık sigortam var ve eşim de hemşire. Ancak ben tercihimi Türk doktorlarından yana kullandım. Bizim hekimlerimizin ve hastane personelinin hastalara olan yaklaşımı, gösterdiği ilgi çok etkileyici" dedi.

Tuncer, robotik cerrahi teknolojisi sayesinde operasyon sonrasında çok hızlı bir toparlanma süreci geçirdiğini ve kısa sürede normal yaşantısına döndüğünü ekledi.

"Eşi sağlık çalışanı olan bir hastanın bizi seçmesi gurur verici"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Burak Turna, robotik cerrahi yönteminin sağladığı teknik avantajlar sayesinde hastanın iyileşme dönemini sorunsuz ve hızlı atlattığını kaydetti.

Gurbetçi hastanın tedavi için Türkiye'yi seçmesinin önemine değinen Prof. Dr. Turna, şu bilgileri verdi: "Hastamızın eşi Amerika Birleşik Devletleri’nde aktif olarak çalışan bir hemşire. Dolayısıyla oradaki sağlık sistemini ve olanakları çok iyi biliyorlar. Buna rağmen hastamızın ve ailesinin tercihini ülkemizden, bizden yana kullanması gurur verici. Kendisini tamamen sağlığına kavuşturarak taburcu ettik."

