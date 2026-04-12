Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve "adli soygun" başlığıyla servis edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu bünyesinde görev yapan bir zabıt katibinin karıştığı usulsüzlük süreciyle ilgili tüm ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı. Söz konusu iddiaların aksine, durumun sistemli bir soygun değil, ferdi bir zimmet vakası olduğu ve adli sürecin hızla işletildiği vurgulandı.

Suistimalin ayrıntıları ve kamu zararının giderilmesi

Yürütülen soruşturma neticesinde elde edilen verilere göre, ilgili büroda görevli zabıt katibi O.Ç.'nin, kolluk kuvvetlerinden intikal eden bir dizi nakit parayı yasal prosedürlere aykırı şekilde yönettiği tespit edildi. Şüphelinin, adli emanet birimine ulaştırması veya ilgili banka hesaplarına yatırması gereken toplamda 501 bin 860 Türk Lirası, 350 Dolar ve 60 Sterlin tutarındaki meblağı kendi uhdesinde tuttuğu belirlendi. Olayın idari ve adli mekanizmalarca fark edilmesinin hemen ardından başlatılan tahkikat sürecinde, O.Ç.'nin zimmetine geçirdiği tüm miktarı geri ödeyerek oluşan kamu zararını tamamen tazmin ettiği bilgisi verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama süreci başladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suistimal olayının örtbas edilmediğini, aksine titizlikle üzerine gidildiğini belirtti. Hazırlanan kapsamlı iddianame doğrultusunda, şüpheli O.Ç. hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçlamasıyla ağır ceza davası açıldı. 04 Mart 2026 tarihinde kabul edilen iddianame ile Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması talep edilen sanığın yargılanmasına Ankara Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde devam ediliyor. Başsavcılık, yargı sürecinin şeffaf bir şekilde ilerlediğinin altını çizerek, hukuki prosedürlerin eksiksiz uygulandığını ifade etti.

"Adli Emanet" haberlerine yönelik yalanlama

Özellikle medya organlarında "adli emanet büroları" üzerinden oluşturulan spekülatif içeriklere değinildi. Başsavcılık, kurumsal işleyişi hedef alan ve sistemde genel bir zafiyet varmış izlenimi uyandıran iddiaların asılsız olduğunu kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, münferit bir zimmet vakasının "organize bir adli soygun" gibi yansıtılmasının kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtilerek, adalet mekanizmasının işleyişine duyulan güvenin korunması gerektiği vurgulandı.



