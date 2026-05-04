Son Mühü/ Gökmen Küçüktaşdemir- Küresel iklim krizi kapıya dayanmışken, İzmir’in toprakları ve otlaklar susuzluk sorunu yaşıyor. Özellikle hayvancılığın merkezi olan Bakırçay ve Gediz havzalarında su, artık her zamankinden daha değerli.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de harekete geçerek mera hayvancılığını ayağa kaldıracak, yaban hayatını koruyacak büyük bir adım attı.

80 yeni göletin yapımı bitirildi

Belediyenin Tarımsal Hizmetler Dairesi’ne bağlı ekipler, saha çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Gelinen aşamada 80 yeni göletin yapımı bitirilirken, mevcut program dahilinde yeni projeler uygulanmaya devam ediyor.

Yıl bitimine kadar sayının 100'e çıkması planlanırken, yalnızca yeni göletler de değil, mevcut olanların bakımı ve temizliğiyle beraber toplam sayı 350’ye çıkacak.

"Hayvanlar için adeta birer yaşam kaynağı"

Projenin teknik detaylarından bahseden Ziraat Mühendisi Necla Dokcu, “Hayvan içme suyu göletleri, özellikle su kaynağı bulunmayan meralarda hayvancılığı desteklemek, meraların verimini artırmak ve yaban hayatının su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan küçük ölçekli su depolama yapılarıdır.

Yağış sularının doğal yöntemlerle biriktirilmesiyle oluşturulan göletler, yaz aylarında arazide bulunan hayvanlar için adeta birer yaşam kaynağına dönüşüyor. Aynı zamanda bu alanlar, kırsalda biyolojik çeşitliliğin korunmasına da katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Eskiler yenileniyor, kapasite artıyor

Çalışmalar yalnızca yeni inşaatlarla sınırlı değil. Aliağa’dan Urla’ya, Bergama’dan Menemen’e kadar büyük bir alanda, 190 gölette temizlik ve büyütme işlemleri bitirildi. Dokcu, sahadaki son duruma ilişkin bilgi verirken;

“Aliağa, Bergama, Bornova, Dikili, Kınık, Menemen ve Urla ilçelerinin kırsalında yer alan toplam 190 hayvan içme suyu göletinde periyodik bakım, temizlik ve genişletme çalışmaları tamamlandı.

Ayrıca 80 yeni hayvan içme suyu göleti yapımı da gerçekleştirildi. Bergama ve Kınık ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor.

Bu yıl sonuna kadar, 100 yeni hayvan içme suyu göleti yapımını tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Bakım, onarım yapılan gölet sayısının da 250’yi bulması bekleniyor.

Yeni yapılan ve bakım onarımlarına başlayarak daha derin ve daha geniş hale getirilecek göletlerle birlikte İzmir, toplamda 350 hayvan içme suyu göleti sürdürülebilirliğine ulaşmış olacak.” dedi.

"Olası orman yangınlarında aktif olarak kullanılıyor"

Orman yangınlarıyla mücadelede su kaynağına hızlı erişim büyük önem taşıyor. Bu kapsamda yapılan mera göletleri, yangın söndürme helikopterleri için su temininde kritik bir kaynak oluşturuyor.

Özellikle Menemen ve Bornova’daki yüksek köylerde yapılan göletler, olası bir afette itfaiye ekiplerinin en büyük desteği olacak.

Göletlerin yangınla mücadeledeki yerinden bahseden Necla Dokcu, “Özellikle orman yangınlarına müdahalede su teminini kolaylaştıran göletler, afet anlarında kritik bir rol üstleniyor.

Menemen ilçesine bağlı Göktepe, İğnedere, Görece, Çukurköy, Alaniçi, Karaorman, Haykıran, Hasanlar ve Bozalan mahalleleri ile Bornova Karaçam Mahallesi’nde yapılan 10 hayvan içme suyu göleti, olası orman yangınlarında aktif olarak kullanılıyor.” mesajını verdi.