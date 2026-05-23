Son Mühür / Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin "mutlak butlan" kararı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) tüm dengeleri altüst etti. Yapılan hamleyle adeta sahneye tüm gücüyle yeniden çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, partiyi devralmak adına ince eleyip sık dokuyarak hazırladığı yol haritası da kulislerde konuşulmaya başlandı. Kılıçdaroğlu ve ekibinin hazırladığı stratejinin ilk adımı, CHP’nin yetkili üç avukatının azledilmesiyle atıldı. Kılıçdaroğlu cephesinin bir sonraki hamlesi partinin banka hesapları olurken; sırada kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetimini ele almak olduğu ifade ediliyor. Stratejik adımların birer birer tamamlanmasıyla genel merkezdeki ‘Özel’ direnişinin resmen kırılması hedefleniyor.

Önce kırılma ardından ise ‘değişim’

Sabah saatlerinde bazı illerde yaşanan operasyonun ardından örgütlerle ilgili gelecek adımlar merak edilirken; CHP genel merkezindeki düşüncelerin ise daha farklı olduğu ifade ediliyor. Genel merkezde kırılma gerçekleşmeden il ve ilçe örgütlerinde ani bir operasyon yapılması beklenmezken emin ve sağlam adımlarla ilerleme planı yapıldığı konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı'ndaki yaşanan 'polis zoruyla teslim alma' görüntüsü vermek istemediği; o yüzden önce örgütte uzlaşı sağlamayı hedeflediği öne sürülüyor. Ancak Ankara’daki kilitler çözüldükten sonra, Türkiye genelinde 40’a yakın il ve çok sayıda ilçede büyük bir değişim rüzgarının estirileceği ifade ediliyor. Bu büyük dalgadan en çok etkilenecek kentlerin başında İzmir’in de yer aldığı konuşulanlar arasında.

İzmir İl Başkanlığı için şaşırtan iddia!

Örgütlerde değişim düğmesine basıldığında, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün koltuğuna oturması beklenen en güçlü isim ise şimdiden konuşulmaya başladı. Kulislerde, önceki dönem Bornova Belediye Başkanlığı görevini yürüten iş insanı Mustafa İduğ’un ismi ön plana çıkıyor. Kentte Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen İduğ’un, parti tabanında da karşılık bulabilecek bir figür olduğu, siyasi bagajının temiz olması ve belediye başkanlığı dönemindeki başarı ve istikrarlı duruşuyla il başkanlığı koltuğuna en yakın aday olduğu iddia ediliyor.

Belediye başkanı sayısı artıyor!

Daha önce İzmir'de 6 belediye başkanının Kılıçdaroğlu'na desteği olduğu kamuoyuna yansımıştı. Başkanlar kanadından herhangi bir açıklama henüz gelmezken; Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen bir İzmir milletvekilinden edindiğimiz bilgilere göre sayının 6'dan da fazla olduğu ve bayram sürecinden sonra her taşın yerine oturacağı ve ortalığın sakinleşmesinin beklendiği ifade edildi.

‘Bayraklı’ sesleri de fısıldanıyor…

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun İzmir’deki yerel yönetim dengelerinde de özel hassasiyetleri bulunduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’a karşı büyük bir sempati duyduğu ve İzmir’de en güvendiği belediye Başkanları arasında Önal’ın olduğu belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’na desteğiyle öne çıkan İzmir milletvekillerinden Rıfat Nalbantoğlu ile İrfan Önal arasındaki samimi dostluğun da etkisiyle, bu iki ismin Kılıçdaroğlu’nun kentteki en güvendiği aktörler arasında yer alacağı konuşuluyor.

İzmir'de topun ağzında iki ilçe!

Genel merkez eksenli değişimin İzmir örgütlerine yansıması sadece il başkanlığıyla sınırlı kalmayacağı söylenenler arasında. Yaşanan bu kritik sürecin ardından İzmir’de özellikle Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinin de fırtınadan nasibini alacağı ileri sürülüyor.

Mevcut Genel Başkan Özgür Özel’e destekleriyle bilinen CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz’ın, görevden alınacaklar listesinin başında yer aldığı iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu ekibinin genel merkezi tamamen kontrol altına almasının ardından, örgütlerde ‘arınma süreci’ni devreye sokacağı ifade ediliyor.