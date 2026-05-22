SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni görev deişiklikleri yaşandı. Dinamik yapılanma çalışmaları kapsamında, uluslararası ilişkiler ve insan hakları süreçlerini yöneten iki önemli birimde nöbet değişimi yaşandı. Yapılan yeni görevlendirmelerle birlikte üst düzey kadrolara atanan isimler belli oldu.

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde Yeni İsimler

Bakanlığın uluslararası alanda temaslarını ve Avrupa Birliği uyum süreçlerini koordine eden Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü kadrolarındaki yeni isimler belli oldu. Yapılan atamalara göre Genel Müdür Yardımcılığına İsa Toğrul, Tayyip Eroğlu ve Gökçen Türker getirildi. Aynı birimde operasyonel süreçleri yürütecek yeni Daire Başkanlk görevlerine Umut Mahmut Adanır, Erce Rıdvan Yıldırım, Halil İbrahim Dizman, Üzeyir Karabıyık, Zeynep Kuzu ve Ahmet Mollamahmutoğlu görevlendirildi.

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına Yeni Başkan Yardımcıları

İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı bünyesinde de önemli bir görev değişimi yapıldı. Ulusal ve uluslararası insan hakları standartlarının takibinde etkin rol oynayan dairede, Başkan Yardımcılığı görevine Mustafa Tayyip Çiçek ile Yetkin Ergün getirildi. Stratejik öneme sahip bu iki birimdeki yeni görevlendirmelerin, Bakanlığın uluslararası hukuk normları ve insan hakları odaklı vizyon çalışmalarına yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.