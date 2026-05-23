SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Diyarbakır Lice Adliyesi’nde İcra müdürü ve kıdemli katibin izinli olduğu dönemde, icra işlemlerine vekâleten bakan zabıt katibi Mehmet Oğuz Ademoğlu, milyarlık vurgunu ihbar edince başına gelmeyen kalmadı. Açılan çete davasında 111 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ademoğlu, üst mahkemenin kararı iki kez bozmasının ardından 5 yıl sonra tahliye oldu. Kendisinin ihbar ettiği yolsuzluk operasyonunun fitilini ateşleyen Ademoğlu, adaletin tecelli etmesini beklerken kendisini demir parmaklıklar arkasında bulunca şok yaşamıştı.

Tuzağa Düşürüldüm

Daha önce icra bölümünde çalışmadığını, bir bilene sorması gerektiğini, kendisine iyi niyetle yardım eden kişinin aslında organize suç çetesinin mensubu olduğunu sonradan öğrendiğini söyleyen zabıt katibi Mehmet Oğuz Ademoğlu, 'Haberim olmadan bir suç çetesinin içine çekildim. İşlemleri hızlandırmak ve doğru yapmak adına bana yardım eden Kemal T., aslında organize bir suç örgütünün hedefi haline geldiğini çok sonra fark etti' dedi.

Rehinli Lüks Araçlar Üzerinden Milyarlık Vurgun

Bankaların ve alacaklıların, borçlarına karşılık rehin koydurduğu lüks araçların üzerindeki hacizler, usulsüz işlemlerle UYAP sistemi üzerinden kaldırıldığı, haciz şerhi silinen lüks araçlar, hızla üçüncü kişilere yeniden satışa çıkarılarak piyasaya sürüldüüğü soruşturma dosyasında yer aldı. Durumdan, Kemal T.’nin kendi UYAP şifresini kullanarak şüpheli işlemler yapması üzerine şüphelenen zabıt katibi Ademoğlu oldu. Aldığı riskle durumu hemen önce Yazı İşleri Müdürü’ne, ardından da Cumhuriyet Savcılığı’na bildirdi. Kendi ihbarıyla dev bir yolsuzluk operasyonunun fitilini ateşleyen Ademoğlu, adaletin tecelli etmesini beklerken kendisini demir parmaklıklar arkasında buldu. Yaşadığı kabusu anlatan katip,'Soruşturmayı başlatan kişi bendim. Bu çeteyi ortaya çıkaran kişi ben oldum. Ancak ne yazık ki kısa süre sonra asıl suçlularla birlikte ben de tutuklandım' dedi.

Açlık Grevi Yapmış

Cezaevinde sesini duyurabilmek için 49 gün boyunca açlık grevi yapan Ademoğlu’nun isyanı, istinaf mahkemesinde karşılık buldu. Üst mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararı iki kez üst üste bozdu. Bu kararın ardından Ademoğlu, tam 5 yıl sonra cezaevinden tahliye edildi. Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden katip Ademoğlu, 'Eğer ben bir dolandırıcıysam MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu talep ediyorum. Ben ya da ailem bu süreçte tek bir kuruş maddi menfaat elde etmiş miyiz, araştırılsın. Bunu kendi rızamla, açıkça istiyorum. Tek talebim etkin bir soruşturma ve adil bir yargılama yapılması. Adalete olan inancımı tamamen kaybetmek istemiyorum ve kamuoyundan destek bekliyorum' dedi.

