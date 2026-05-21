SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.K.T. 'yi ve yargı camiasını şok eden gelişmeler yaşanıyor. HSK tarafından açığa alınan kadın hakimin saç örneklerinde kokain tespit edildiği ortaya çıktı. Kadım hakim ile taksici Kadir arasındaki, 'uyuşturucu parası yaz aşkım' mesajları ve para transferi mesajları soruşturma dosyasına girerken, kadın hakim hakkında denetimli serbestlik ve tedavi kararı verildi.

'Uyuşturucu Parası Yaz Aşkım'

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla hakkında işlem yapılan ve "Taksici Kadir" olarak bilinen Kadir Demirdelen'in cep telefonunda yapılan incelemeler, skandalın tüm detaylarını gün yüzüne çıkardı. Kadın mahkeme başkanının, taksicinin telefonunda 'Adliye 4. Ağır Ceza Başkanı' olarak kayıtlı olduğu tespit edildi. Taksici ile kadın hakim arasındaki, 'açıklamaya boş mu bırakayım', 'elden alınan borcun iadesi mi', 'Uyuşturucu parası yaz', 'Lan boş bırak boş bırak 6 milyon dolar mı atıyorsun' mesajları soruşturma dosyasında en güçlü delili oluşturdu.

Kanı Temiz Çıktı Ama Saçında Tespit Edildi

Soruşturmanın selameti bakımından HSK kararıyla açığa alınan F.K.T.'nin lojmanı, makam odası ve aracında arama yapıldı. Daha sonra kan, idrar ve saç örnekleri alındı. Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılan detaylı toksikolojik incelemede çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Kadın hakimin kan ve idrar örneklerinde uyuşturucuya rastlanmazken, sağ, sol, ön ve arka bölgelerinden alınan saç örneklerinin tamamında "cocaine" (kokain) maddesi tespit edildi. Raporda ayrıca, psikiyatrik tedavilerde kullanılan Fluoxetine etken maddesine de rastlandı. Öte yandan, 'taksici Kadir'in idrar örneklerinde de amfetamin ve kokain değerleri pozitif çıktı.

Suçlamaları Reddetti

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden F.K.T. uyuşturucu kullanmadığını savundu. Kadir Demirdelen'e gönderdiği 22 bin TL'yi ihtiyaç sahibi bir kadına yardım amacıyla yolladığını ileri süren kadın hakim, açıklama kısmındaki skandal ifadelerin ise Demirdelen tarafından şaka yollu yazıldığını iddia etti. F.K.T., hayatı boyunca uyuşturucu madde görmediğini ve sadece nörolojik ilaçlar kullandığını iddia etti.

5 Yıl Erteleme Verildi

Soruşturmayı, tecrübeli Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Yiğiter titizlikle yürüttü. Whatsapp kayıtları, banka hareketleri ve adli tıp raporlarını bir arada değerlendiren başsavcılık, suçlama için yeterli şüpheye ulaştı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 191/2 maddesi uyarınca F.K.T. hakkında 'Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi' karar verilirken, kadın hakim hakkında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri ve tedavi uygulanmasına hükmedildi. Erteleme süresi boyunca uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için yılda en az iki kez ilgili kuruma sevk edilerek test yapılacak.