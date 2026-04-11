Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - Anadolu topraklarının en eski savunma sanatlarından biri olan ve zamanla eşsiz bir halk oyununa dönüşen Bergama Kılıç Kalkan geleneği, Bornova Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan kapsamlı bir sergiyle kapılarını açtı. Bornova Belediyesi Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan "Atalardan Baki Kalan; Kılıç Kalkan" başlıklı sergi, bu tarihi mirası görsel bir hafızaya dönüştürerek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Altı aylık titiz bir arşiv çalışması

Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği (BEAFSAD) ve Bergama Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği’nin ortak yürüttüğü altı aylık titiz bir hazırlık sürecinin sonunda ortaya çıkan proje, bu kadim disiplini dijital ve görsel materyallerle kayıt altına alıyor. Sergide, kılıç ve kalkanın ritmik uyumuyla şekillenen bu mirasın tarihsel gelişimi ve estetik derinliği vurgulanıyor.

Medreseden Cumhuriyete uzanan tarihsel yolculuk

Temelleri 1890’lı yıllara, Karacaahmet Medresesi’ndeki eğitim disiplinine kadar uzanan Bergama Kılıç Kalkanı, tarih boyunca pek çok önemli dönemeçten geçti. 1934 yılında Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Bergama ziyareti sırasında sergilenen ve 1937’deki Bergama Kermesi ile kültürel bellekte sarsılmaz bir yer edinen bu sanat, bir dönem unutulmaya yüz tutsa da 2013 yılından itibaren yeniden canlandırıldı. 2017 yılında dernekleşerek kurumsallaşan bu gelenek, bugün hem ulusal hem de uluslararası arenada İzmir’in önemli bir simgesi olarak varlığını sürdürüyor.

Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarımı

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, BEAFSAD Başkanı İsmail Kalkın ve Bergama Kılıç Kalkan Dernek Başkanı Akif Gelirer’in katılımıyla gerçekleşen açılış töreni, yerel kültüre sahip çıkmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde hayat bulan bu arşiv çalışması, yaşayan bir kültürü statik bir sergi olmanın ötesine taşıyarak kalıcı bir kaynak niteliği kazandırıyor. Katılımcılar, sergilenen eserler aracılığıyla Anadolu’nun savaş disiplininden sanata evrilen asırlık yolculuğuna tanıklık etme fırsatı buluyor.