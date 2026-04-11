Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bugün düzenlenen Yörük Kültür Çalıştayı ve Şöleni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzBB arasında imzalanan protokolle yapımının önü açılan Karşıyaka Stadı’nın yapım tarihine ilişkin detayları paylaştı.

Tugay, stad inşaatının başlayacağı tarih için “Aslında 10-15 gün içinde başlayabilir.” dedi.

ZEMİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kısa süre içinde zeminde çalışmaya başlayacaklarını ifade ederek, “Dün yaptığımız görüşme stadın projesinin mimarı Bahadır Bey ile yapılan görüşme. Teknik bir iş var. Uygulama projesi yapılması lazım. Onunla ilgili kendisiyle sözleşme yaptık. Onun bir zamana ihtiyacımız var. Yol haritasını konuştuk. Bir an önce çalışmaya başlayacağız. Esas ihale ruhsat alınmasından sonra başlayacak. Hepimiz heyecanlıyız. Bahadır Bey de bu proje için özenerek çalışacağını söyledi. Bugüne kadar ki bilgisini kullanarak çok güzel bir stat yapma sözü verdi. Biz de üzerimize düşeni yapacağız. 15 gün içinde çalışmaya başlanacak. Uygulama projesinin tamamlanması lazım. İşin mühendislik tarafı var. Ben bir an önce ne yapabilirsek başlayalım dedik. Zeminde çalışmaya başlayacağız, bunu Büyükşehir Belediyesi’nin imkanlarıyla kendimiz yapacağız” dedi.

MİMARİ BİZ SEÇMEDİK

Tugay, stad için İstanbullu bir mimar seçilmesi konusunda ise seçimin kendilerine ait olmadığını belirterek, “Bahadır Bey’i ben seçmedim. 10 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı seçim yatırımı için ‘Stat yapacağız’ diye yola çıktılar. Projeyi Bahadır Bey’e çizdirdiler. Daha sonradan da zeminde yapılan çalışmaya yapı kayıt belgesi alındı. Bizim bu şartlarda Bahadır Bey ile çalışmamız gerekiyor. Bahadır Bey projenin eski halini biliyor, teknik açıdan da onunla çalışmak doğru olacak. Başta tercih eden biz değildik, bakanlığın tercihi.” diye konuştu.