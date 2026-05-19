Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Konak'ta temizlik işçileri eylem başlattı. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda dün akşam saatlerinde İş bırakma kararı nedeniyle de çöp toplama hizmetleri durdu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çarşıda yaşanan bu çöp krizi, esnafı ve alışverişe gelen vatandaşları zor durumda bıraktı.

Bayram öncesi çöpler toplanamadı

Temizlik çalışanlarının eylemi, Kemeraltı’ndaki çöplerin sokaklarda kalmasına neden oldu. Çarşının en yoğun olduğu bu dönemde konteynerler taştı ve sokaklarda atıklar birikti. Hizmetlerdeki bu geçici aksama, tarihi çarşı genelinde kirlilik yarattı.

Konak Muhtarı tarafları uzlaşmaya çağırdı

Krizin büyümesi üzerine Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım ise açıklama yaptı. Durumun genel bir probleme dönüşmemesi gerektiğini belirten Yıldırım, taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Muhtar Tamer Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihi çarşımızın, özellikle bayram öncesi yoğunluğunun arttığı bu dönemde, ilgili tüm tarafların gerekli hassasiyeti göstererek sürecin en kısa sürede normale dönmesini sağlayacağına inanıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Esnaf çözüm bekliyor

Bayram alışverişi hareketliliğinin ortasında kalan Kemeraltı esnafı, temizlik hizmetlerinin bir an önce başlamasını istediğini belirtti. Eylemin ne kadar süreceği ve belediye ile işçiler arasındaki görüşmelerin ne zaman netleşeceği ise henüz bilinmiyor. Gözler, taraflardan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.