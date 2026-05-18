İzmir’de Konak Belediyesi ile DİSK/Genel-İş 5 No’lu Şube Temsilcisi Tolga Yıldız arasında yaşanan disiplin sürecine ilişkin tartışmalar beraberinde gelmeye devam ederken, açıklamalar da gelmeye devam ediyor. DİSK tarafından yapılan açıklamada, "Konak Belediyesi temsilcimiz Tolga Yildiz, sendikasini ve emekcinin hakkini savundugu icin belediye yönetiminin karariyla haksiz ve hukuksuz bir sekilde disiplin sucu gerekce gösterilerek isten cikarilmistir. Emekcinin iradesine, sendikal mücadeleye ve örgütlü güce yönelik bu tutumu kabul etmiyoruz. Hukuksuzluga karsi susmayacagiz, mücadelemizi dayanismayla büyütecegiz. Sube Yönetimi ve Temsilci arkadaslarla birlikte Temizlik isleri müdürlügü önündeyiz." ifadeleri kullanılmıştı. Bir açıklama da Konak Belediyesi'nden geldi. Konak Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yürütülen işlemin sendikal faaliyetlerle bağlantılı olmadığı ifade edilirken, sürecin “kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılması” iddiası kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Belediye yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tolga Yıldız hakkında başlatılan disiplin sürecinin kamuoyunda farklı şekilde yansıtıldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu işlemin emek mücadelesi, sendikal haklar ya da örgütlenme özgürlüğüyle ilişkilendirilmesinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Belediyenin açıklamasında, kurum düzeni ve işyeri disiplininin korunmasının önemine vurgu yapılırken, açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:

“Hiçbir çalışanın sendikal hakkı ve örgütlenme özgürlüğü tartışma konusu değildir. Ancak kişisel ve özel nitelikli bilgilerin korunması, tüm çalışanların uyması gereken temel bir yükümlülüktür.”

Kamuoyunda yer alan “haksız işlem” ve “hukuksuz uygulama” yönündeki değerlendirmelere de belediye yönetimi yanıt verirken, sürecin tamamen mevzuata uygun şekilde ilerlediği belirtildi. Açıklamada, disiplin sürecine ilişkin karar ve uygulamaların ilgili yasal çerçeve içerisinde değerlendirildiği ifade edilirken, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.

Konak Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube Temsilcisi Tolga Yıldız hakkında tesis edilen işlem, iddia edildiği gibi sendikal faaliyetleri veya emek mücadelesi nedeniyle değil; çalışanlara ve kuruma ait kişisel verilerin/özel bilgilerin hukuka aykırı şekilde ifşa edilmesi nedeniyle yürütülen disiplin süreci sonucunda gerçekleştirilmiştir.

Hiçbir çalışanımızın sendikal hakkı ve örgütlenme özgürlüğü tartışma konusu değildir. Ancak kişisel verilerin korunması, kurum düzeni, çalışma barışı ve ilgili mevzuata uyulması tüm çalışanlar açısından ortak sorumluluktur.

Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olacak “haksız ve hukuksuz işlem” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Süreç, ilgili mevzuat, iş yeri disiplin hükümleri ve hukuki prosedürler çerçevesinde yürütülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."