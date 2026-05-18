Son Mühür-“Bayram İyiliğe Dönüşsün” adı altında iyiliği yaymayı amaçlayan dayanışma geleneği, bağış olarak gelen kurban etlerini belediye aşevinde hijyenik koşullarda hazırlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak.



“Bayram İyiliğe Dönüşsün” diyerek başlayan dayanışma ağı, bayramda hem yardımseverlerin iyiliklerini doğru adrese ulaştırmayı hem de ihtiyaç sahibi Konaklıların bayram sofralarnıı neşeyle kurmasını sağlayacak. Konak Belediyesi, yardımsever vatandaşlardan bağış olarak gelen kurban etlerini, belediyeye ait aşevinde hijyenik koşullarda kavurma haline getirilerek sıcak yemek olarak sofralara ulaştırmayı hedefliyor.

Başvuru bilgileri paylaşıldı



18-29 Mayıs tarihleri arasında bağış kabul edecek olan Kurban Bayramı dayanışmasına bağışlarıyla katılmak isteyenler (0232) 425 04 34 numaraları telefondan başvuru yapabilecek. Yapılan başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak belediyenin aşevine ulaştıracak. Toplanan bağışlar soğuk zincir oluşturularak korunurken, bağışın alınmasından sofraya gelene dek tüm aşamalarda hijyen kuralları esas alınacak.

"Kimse bayram sofrasına yalnız oturmayacak"



Dayanışmaya katıkı sunanlara teşekkürünü dile getiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Paylaştıkça büyüyen, büyüdükçe dayanışmayı güçlendiren bu iyilik zincirine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu bayramda da Konak’ta kimse yalnız hissetmeyecek, bayram sofrasına yalnız oturmayacak” diye konuştu.

