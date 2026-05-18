SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Kaza yapanı sedyede avlıyorlar.Daha hastane yolundayken kimliği belirsiz kişi tarafından açılan, 'Geçmiş olsun' telefonundaki tehlike konusunda uzmanlar uyarıyor. Evet bu kez dolandırıcıların hedefinde trafik kazası geçiren vatandaşlar var. Kazadan birkaç dakika geçmeden mağdurları telefonla arayan şebekeler, vatandaşların canının derdine düştüğü anı fırsata çeviriyor. Bir çok kişi olayın şaşkınlığı ile dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Kafalardaki tek soru; 'Peki bu bilgileri kim sızdırıyor? oldu.

İddialar Vahim

Bilgiler Emniyet ve Hastanelerden mi Sızıyor?

Konuşulan iddialar oldukça vahim. Bazı dolandırıcılık şebekelerinin ve yasa dışı çalışan avukatlık bürolarının; emniyet ve hastanelerde görevli bazı kamu memurları aracılığıyla kişisel verilere ulaştığı öne sürülüyor. Yasa dışı yollarla ele geçirilen bu bilgiler arasında, 'Kazazedelerin telefon numaraları ve adresleri', 'Hastaneden alınan sağlık ve darp raporları', 'Emniyetin tuttuğu kaza tespit tutanakları' bulunuyor.

Barolar Harekete Geçmeli

Kazazedeleri anından bezdiren bu yöntemle ilgili baroların yeterli adımları atmaması tepkilere neden olurken, ceza hukukçuları ve bilişim uzmanları ise uyarılarda bulunuyor. Kazaya ait hassas bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmasının açıkça, 'Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu belirten uzmanlar, suça ortak olan memurlar ve aracılar için ağır hapis ve para cezalarının kaçınılmaz olduğunu söylediler.

Size Özel Tazminat Alacağız

Ceza hukukçuları, 'Hiçbir resmi kurum, emniyet veya adliye yetkilisi sizi arayıp 'Size özel tazminat alacağız' ya da 'Davanızı biz çözeriz' demez. Kaza sonrasında bu tarz telefonlar alanlar, kesinlikle bu dolandırıcılara itibar etmemeli, derhal Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunsunlar' diyrek uyarıları bir kz daha tekrarladlar.