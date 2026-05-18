İzmir’de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail'in müdahalesine sert bir şekilde tepki gösterdi. Konak Meydanı'nda düzenlenen protestoda İsrail’in uluslararası sulardaki müdahalesine kınama gelirken, Gazze’de yaşanan insanlık dramına da vurgu yapıldı.

Konak Meydanı’nda tepki!

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) ile İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir Şubesi öncülüğünde düzenlenen protestoya çok sayıda vatandaş ve sivil toplum temsilcisi katılım gösterdi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını protesto eden sloganlar katılımcılar tarafından atılırken, yardım filosuna yönelik müdahalenin insan haklarına aykırı olduğu ifade edildi.

“İnsanlık vicdanını temsil ediyor”

Grup adına açıklamayı İSTOK Dönem Başkanı Mehmet Çevik gerçekleştirdi. Çevik, uluslararası sularda seyreden Sumud Filosu’nun mazlumlara umut olmak amacıyla yola çıktığını ifade etti.

Çevik tarafından filoda 39 farklı ülkeden, farklı inançlara mensup yaklaşık 500 aktivistin yer aldığı belirtilirken, bu dayanışmanın Gazze’de yaşananlara karşı uluslararası vicdanın sesi olduğu ifade edildi.

“Zulüm gizlenemez”

Çevik, milyonlarca insanın açlık ve insani krizle karşı karşıya bırakıldığının altını çizerek, uluslararası dayanışmayı hedef alan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

“Uluslararası hukuka aykırı”

Gerçekleştirilen açıklamada, yardım filosuna yönelik müdahalenin yalnızca aktivistlere yönelik değil, aynı zamanda uluslararası hukuka ve seyrüsefer özgürlüğüne yönelik olduğu da ifade edildi.

Gazze için dualar edildi!

Basın açıklamasının ardından meydanda toplanan katılımcılar tarafından, Filistin halkı için dualar edildi. Protestoya katılan isimler arasında, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da yer aldı.