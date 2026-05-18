İzmir genelinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri de çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Bu kapsamda bir çalışma hamlesi de Konak Belediyesi'nden geldi. Konak Belediyesi, ilçe genelindeki asfalt döküm çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Mutlu sosyal medya hesabından paylaştı: "Konak için canla başla çalışmaya devam!"

Sosyal medya hesabı üzerinden Konak'ta gerçekleştirilen asfalt döküm çalışmalarıyla ilgili bir video paylaşan ve ilçe için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak’ımızın dört bir yanında, kent yaşamını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için asfalt çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Konak için canla başla çalışmaya devam!" ifadelerini kullandı.