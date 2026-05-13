Son Mühür/ Selda Meşe- Konak Belediyesi, Alsancak’ın ardından etkinlik rotasını tarihi Kemeraltı Çarşısı’na kırdı. 16-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenecek "Kemeraltı Şenliği", Kurban Bayramı öncesinde bölge esnafına can suyu olmayı hedefliyor. Bir hafta sürecek programda konserlerden atölye çalışmalarına kadar pek çok ücretsiz etkinlik yer alacak.

Esnafa destek, sanata alan

Tarihi çarşının Abacıoğlu Hanı, Kızlarağası ve Havra Sokağı gibi simge noktaları şenliğin merkez üssü olacak. Maalesef son dönemde ekonomik durgunlukla mücadele eden esnaf için bu şenlik, ticari hayatın yeniden canlanması anlamına geliyor. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm İzmirlileri bu sürece destek olmaya ve çarşının o eski hareketli günlerini yeniden yaşatmaya çağırdı.

Etkinlik takviminde öne çıkanlar

16 Mayıs: Şenliğin ilk günü Kızlarağası Hanı önünde Konak Kültür Orkestrası sahne alacak; akşam ise Dj Uncle-C performans sergileyecek.

20 Mayıs: Balıkçılar Meydanı’nda tango gösterileri ve trio dinletileri ile sokak sanatı zirve yapacak.

21 Mayıs: Havra Sokağı’nın tarihi atmosferinde "Zamana Direnenler" başlıklı özel bir fotoğraf sergisi açılacak.

23 Mayıs: Büyük final ise Salepçioğlu İş Hanı önünde Büyükşehir Bandosu ve Merve Mete konseriyle gerçekleşecek.

Atölyeler ve kültürel turlar

Şenlik sadece eğlenceyle sınırlı değil. Eskiiz ve Arya Kamalı sanat merkezlerinde çini, ebru ve kağıt heykel gibi farklı alanlarda ücretsiz atölyeler düzenlenecek. Daha önce duyurulan Kültürel Miras gezilerinin kontenjanları ise yoğun ilgi nedeniyle şimdiden dolmuş durumda. Beklendiği gibi, İzmirli sanatseverler çarşının tarihine dokunmak için bu fırsatı kaçırmadı.



