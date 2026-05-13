Son Mühür/Selda Meşe- Çiğli'de kadınlar güne sağlık ve hareket dolu bir sabah ile başlıyor. Oldukça renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olacak etkinlik, Çiğli Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Ran Tramvay Durağı karşısında gerçekleşecek.



Kadınların güne sporla başlamasına vesile olan etkinlik 15 Mayıs Cuma günü saat:100'da yapılacak. Ücretsiz yapılacak olan etkinlikte kadınlar hem spor yapacak hem de açık havanın tadını doyasıya çıkartarak doğayla iç içe sosyal bir ortamda vakit geçirme fırsatı yakalayacak.



Sabah sporuyla güne enerjik başlamayı hedefleyen "Kadınlara Özel Spor Saati Buluşması" için belediye tarafından yapılan çağrıda, kadınların matlarını alarak etkinliğe katılması istendi.

Fiziksel aktiviteye teşvik



Sağlıklı yaşamı teşvik eden ve kentte sosyal dayanışmayı güçlendiren etkinliklerle beğeni toplayan, Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında kadın odaklı çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi bu alanda çalışmalara devam ederek sosyal dayanışmanın da artırılmasını amaçlıyor.Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın da destek verdiği organizasyonun, kadınların hem fiziksel aktiviteye teşvik edilmesi hem de sosyalleşerek eğlenebildikleri ortamların artırılması için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.