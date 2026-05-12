Son Mühür/Selda Meşe- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) tarafından desteklenen, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mimarlık Fakültesi’nin “Yapılı Çevreyi Keşfetmek – Çocukların Gündelik Yaşam Mekanları” projesi kapsamında Aziziye Semt Merkezi’nde düzenlenen atölye çalışmasında çocuklarla buluştu.



Çocuk dostu kent vurgusu yapan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Hedefimiz, çocukların mutlu olduğu, her şeye kolay ulaşabildiği bir kent yaratmak” dedi.

Projenin amacı



10 hafta sürecek olan projenin amacı, çocuklara gündelik yaşam mekanları hakkında bilgi vermek, onların inşa edilmiş çevreye karşı tutumlarını arttırmak ve bu çevreyi etkileyen farklı fiziksel ve sosyal faktörleri anlamalarını sağlamak olarak açıklandı.

"Amacımız geleceğin bilinçli kentlilerini oluşturmak"



Geleceğin bilinçli kentlilerinin erken yaşta atılacak adımlarla oluşacağını dile getiren Başkan Mutlu, “Dünya Mimarlar Birliğinin bir düsturu vardır. Çocuklar, yaşadığı mekanı erken yaşta tanımaya başlarsa, mimarlıkla erken yaşta tanışırsa, geleceğin iyi kentlileri olur. Burada amaç geleceğin mimarlarını yetiştirmek değil geleceğin bilinçli kentlilerini oluşturmak. Bir yandan da burada yaptıkları park tasarımları gibi kendi kullandıkları mekanlara ilişkin önerilerini almak… Onların düşünceleriyle yerel yönetimin yapabilirliğini buluşturmak, neler istediklerini öğrenmek, çok daha kullanışlı daha çok sevecekleri alanlar oluşturmak... Hep söylüyoruz, bir kent çocuk dostu olmazsa kimsenin dostu olamaz.”dedi.

