Milyonluk metropolde araç sahipleri, günlerinin önemli bir bölümünü yollarda heba ediyor. Alternatif güzergah eksikliği, tüm trafiği birkaç ana hat üzerinde toplayarak sistemi çökme noktasına getiriyor. Özellikle cuma akşamları bu noktalarda egzoz dumanından göz gözü görmüyor, İzmirliler hafta sonuna yorgun ve gergin bir başlangıç yapıyor.

ALTINYOL VE YEŞİLDERE'DE BİTMEYEN EZİYET

Karşıyaka ve Çiğli yönünden kent merkezine akan trafiğin kalbi Altınyol, ismine inat sürücülere karanlık anlar yaşatıyor. Sabah mesai başlangıcında Konak istikametine doğru adım adım ilerleyen araçlar, akşam saatlerinde tam tersi yönde aynı çileyi çekiyor. Şehrin bir diğer can damarı Yeşildere Caddesi ise Buca ve Gaziemir trafiğini sırtlanıyor ancak viyadük girişlerindeki daralmalar yüzünden trafik sık sık durma noktasına geliyor. Buca Köprüsü civarında yaşanan kilitlenmeler, İZUM (İzmir Ulaşım Merkezi) verilerinde de her gün en kırmızı noktalar arasında başı çekiyor. Yağışlı havalarda ise İnciraltı ve Üçkuyular İskele bölgelerinde oluşan su birikintileri, trafiği tamamen felç ediyor. Fahrettin Altay ve Hıfzıssıhha kavşaklarındaki düğüm de vatandaşın sabrını zorlayan diğer kilit noktalar olarak dikkat çekiyor.

ANKARA ASFALTI VE AĞIR VASITA YÜKÜ

D-300 Karayolu olarak bilinen Ankara Asfaltı, Bornova geçişinde sanayi siteleri ve alışveriş merkezlerinin etkisiyle adeta boğuluyor. Otogar istikametinden gelen şehirlerarası otobüsler, liman bölgesine inmeye çalışan devasa tırlar ve günlük işine giden otomobiller aynı huniye sıkışıyor. Kemalpaşa yönüne doğru uzanan sanayi havzasından çıkan servis araçları, akşam saatlerinde ana yola bağlandığında kilometrelerce kuyruk oluşmasına sebebiyet veriyor. İzmirliler, toplu taşıma projelerinin hızlandırılmasını ve İzban hatlarına entegre yeni otopark alanlarının inşa edilmesini talep ediyor. Şehir içi ulaşımın sadece lastik tekerlekli araçlarla çözülemeyeceği gerçeği her gün biraz daha yüzleşilen acı bir tablo olarak karşımıza çıkıyor.