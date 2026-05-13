Son Mühür- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında geçtiğimiz hafta Cuma günü gerçekleştirdiği İzmir ziyaretine dair çarpıcı gözlemlerini paylaştı. Özellikle tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf ziyaretine geniş yer ayıran Dervişoğlu, ekonominin nabzını sokakta tuttuğunu vurgulayarak, "Hayatımda Kemeraltı’nın bu kadar tenhalığını görmedim" sözleriyle tablonun ciddiyetine dikkat çekti.

"Adet yerini bulsun diye iyiyiz diyoruz"

8 Mayıs Cuma günü İzmir’de esnafla dertleşen Dervişoğlu, Hisarönü’nden Karşıyaka’ya kadar uzanan sahada vatandaşın gerçek gündemini dinledi. Kürsüden esnafın kendisine söylediklerini aktaran İYİ Parti Lideri, "Hayatımda bundan daha rahat yürüdüğüm bir Kemeraltı hatırlamıyorum. Peki neden? Çünkü iş yok. Çünkü çarşı boş. Çünkü esnaf siftah bekliyor.

Çünkü vatandaşın alım gücü kalmamış" diyerek bir esnafın "İyi değiliz ama adet yerini bulsun diye iyiyiz diyoruz" cümlesinin aslında bugünkü Türkiye’nin kısa bir özeti olduğunu ifade etti. Çarşı pazarın boş kaldığını, insanların alım gücünün tükenme noktasına geldiğini belirten Dervişoğlu, iktidarın ekonomi büyüyor söylemlerinin sokakta bir karşılığı olmadığını sert bir dille eleştirdi.

Diplomalı çıraklar dönemi

Dervişoğlu’nun konuşmasındaki bir kısım ise eğitimli gençlerin durumuyla ilgiliydi. Yazılım ve kodlama mezunu bir gencin iş bulamadığı için babasının yanında çırak olarak çalışmak zorunda kalmasını örnek gösteren Genel Başkan, durumu şu sözlerle özetledi: "Yıllarca oku, kendini geliştir ama sonunda iş bulama. Bu plansızlık değil de nedir?" Maalesef ülkede liyakat ve akıl bir kenara itilmiş durumda. Gençlerin önüne duvarlar örüldükçe, meşru yollardan kazanç sağlamak imkansız hale geliyor"

"Umut nutukla değil adaletle olur"

Sadece geçim sıkıntısının değil, sosyal dokunun da bozulduğuna işaret eden Dervişoğlu, gelinlikçi esnafının "Gençler evlenemiyor" feryadını hatırlattı. Gençlerin yarını göremediği bir düzende aile kurmanın bile lüks haline geldiğini savunan İYİ Parti Lideri, çözümün süslü cümlelerde değil, liyakatte olduğunu belirtti. "Umut lafla olmaz; alın terinin karşılığını almakla olur" diyen Dervişoğlu, gençlerle birlikte bu düzeni değiştireceklerini vaat etti.

