Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in en yoğun ulaşım aktarma merkezlerinden Konak’taki Hilal İZBAN durağının hemen arkasında, İZSU tarafından başlatılan altyapı çalışması aylardır tamamlanmayı bekliyor. Kentin merkezinde açılan ve öylece bırakılan büyük çukur hem bölge halkının hem de her gün bu güzergahı kullanan binlerce vatandaşın tepkisini çekiyor.

“Aylardır hiçbir çalışma görmedik”

Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren bir vatandaş, kazı alanının uzun süredir atıl durumda olduğuna dikkati çekerek bölgedeki bakımsızlığa işaret etti.

Özellikle kentin gökyüzü kapısı Adnan Menderes Havalimanı’ndan gelen turistlerin ve misafirlerin ilk gördüğü noktalardan biri olan Hilal İZBAN durağındaki görüntünün İzmir’e yakışmadığını vurgulayan vatandaş, “İzmir Hilal İZBAN durağının arkası, çok uzun zamandır bu şekilde. Hiçbir çalışma yok. Aylardır burası bu şekilde. Günde binlerce kişi buradan geçiyor. Havalimanı’ndan İzmir’e gelenlerin ilk gördüğü yer burası. Bu şekilde çukur bu şekilde kazıldı ve bırakıldı. İZSU'nun çalışmasıymış, altyapı çalışması yapıyorlarmış ama gelip geçerken dikkat ediyorum, aylardır burada çalışma yapılmıyor. Aylardır burada çalışma yapan kimseyi görmedim” dedi.

“Bu çalışmayı örnek alsınlar”

Çukurun hemen yanı başında Konak Belediyesi’nin yaptığı çalışmayı da örnek gösteren vatandaş, “Kırmızı köprü hemen çukurun önünde. O kadar kötü görüntünün ardından şu kırmızıyı köprüyü bitirdikten sonra da köprünün Altında muazzam bir ortam yaratmışlar. Konak Belediyesi bu alanı yapmış. İşte, istenilince yapılabiliyor. Bence bu çalışmayı örnek almalılar” diye konuştu.