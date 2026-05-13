Son Mühür- İzmir'de unutulmaz bir geceye imza atıldı. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği işbirliğiyle düzenlenen “Atatürk ve Kadın Sanatçılarımızla Unutulmuş Notaların İzinden…” gala programı büyük ilgi görmenin dışında izleyicilere duygu dolu, unutulmaz bir gece yaşattı.

Etkinlik Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri ile Kültür Sanat Dairesi Başkanlıkları ve Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği işbirliğiyle hazırlanan gecede, İlknur Güntürkün Kalıpçı 20 yıla dayanmış çalışmalarının sonuçlarına paylaştı.

Atatürk Araştırmacısı İlknur Güntürkün Kalıpçı, gerçekleşen sunumda Atatürk’ün müzik tutkusunu, bu tutkunun ne kadar önemli olduğunu ve ilk kez duyduğumuz anılarla paylaştı.

2022 yılından bu zamana kadar çalışmalarını devam ettiren Türk Müziği Yorumcusu ve Eğitmeni Ümit Bulut önderliğinde “Cumhuriyet’in Kadınları Söylüyor”'un sahne performansı oldukça çok beğeni topladı.

Bu muhteşem gecede Leyla Saz, Halide Edip Adıvar, Neyyire Nehir, Nazife ARAL, Feyha Talay, Safiye Ayla, Seyyan Oskay, Melek Tokgöz, Mediha Şen Sancakoğlu, Şenay Yüzbaşıoğlu ve Ayla Algan gibi Türk Sanat ve Müzik Tarihine derin izler bırakan Kadın Sanatçılar anıldı.

Teşekkür mesajı Dayıoğlu'ndan!

Programın final bölümü ise sahneye eğitmenliğini Uğur Sayınbatur'un üstlendiği Konak Belediyesi Çocuk Korosu gecenin enerjisini artırdı. Salonu tek yürek haline getiren “Sev Kardeşim” ve “Hayat Bayram Olsa” şarkıları oldukça beğenildi. Proje Koordinatörü Fatoş Dayıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Anıl Kaçar’a, Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ’a, Türk Anneler Derneği ve EGE Kadın Dayanışma Vakfı gibi destekçi kuruluşlara ve tüm teknik ekibe teşekkürlerini iletti.