Son Mühür/ Osman Günden- Konak Belediyesi, 2026 yılına ait Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ilk taksit ödemeleri için harekete geçti. Mükelleflerin işini kolaylaştırmak amacıyla, sabit veznelere ek olarak kentin farklı noktalarında geçici ödeme noktaları kuruldu. Son gün ise 1 Haziran olarak belirlendi.

Hangi mahallede ne zaman vezne kurulacak?

Belediyenin Basmane’deki ana binası ve Eşrefpaşa’daki birimi rutin mesaisine devam ediyor. Ancak asıl kolaylık semt merkezlerinde. Gültepe Semt Merkezi 12-13 Mayıs tarihlerinde ödemeleri kabul ederken, Toros Sosyal Tesisleri 14-15 Mayıs’ta kapılarını açacak. Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi ise 20-21-22 Mayıs tarihlerinde vergi mükelleflerini ağırlayacak.

Online seçenekler de masada

Vezneye gitmek istemeyen veya vakti kısıtlı olanlar için dijital kanallar açık tutuluyor. Mükellefler, 1 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemelerini Halk Bankası, Vakıf Bank veya e-Devlet üzerinden yapabilecek. Ayrıca belediyenin resmi web sitesi üzerinden de borç sorgulama ve ödeme işlemi yapılabiliyor.

Süreci kaçırmamak şart

Her yıl son güne kalan o yoğun kalabalığı önlemek için bu yıl randevulu gibi işleyen semt vezneleri büyük avantaj sağlıyor. Beklendiği gibi, 1 Haziran’dan sonra yapılacak ödemelerde gecikme zammı devreye girecek. Bu yüzden vatandaşların kendilerine en yakın noktayı belirlenen tarihlerde ziyaret etmesi öneriliyor.

