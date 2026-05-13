İzmir’in ulaşım yolları arasında metro, tramvay, İZBAN banliyö hattı, ESHOT otobüsleri, vapur seferleri ve BİSİM bisiklet sistemi yer alıyor. Tüm bu modlar tek karta entegre, aktarmalar da indirimli işliyor.

İzmir Metrosu hangi güzergâhta çalışıyor?

İzmir Metrosu tek hat üzerinden, doğu-batı ekseninde uzanıyor. Narlıdere Kaymakamlık’tan başlayıp Evka 3’e kadar 24 istasyonda hizmet veriyor. Hat üzerindeki belli başlı duraklar arasında Fahrettin Altay, Üçyol, Konak, Basmane, Halkapınar, Bornova ve Ege Üniversitesi yer alıyor.

Seferler sabah 06.00’dan gece 00.20’ye kadar sürüyor. 24 istasyonun tamamında yürüyen merdiven, asansör ve görme engellilere yönelik destek sistemleri bulunuyor. Tekerlekli sandalye şarj istasyonları da konfor sağlıyor.

İzmir’de tramvay hatları nereden geçiyor?

İki ayrı tramvay hattı sahil boyunca uzanıyor. Konak Tramvayı, Fahrettin Altay’dan Halkapınar’a kadar Kordon’u takip ediyor. Karşıyaka Tramvayı ise Mavişehir ile Alaybey arasında çalışıyor.

Tramvay hatları metro ve İZBAN ile entegre. Fahrettin Altay ve Konak istasyonlarında metroya, Karşıyaka’da ise İZBAN’a aktarma yapılabiliyor. 2017’de yeniden hizmete alınan tramvay, sahil hattının vazgeçilmezi hâline geldi.

İZBAN ve vapur seferleri nasıl işliyor?

İZBAN, şehri boydan boya kesen banliyö hattı. Aliağa’dan Selçuk’a kadar uzanan bu ağ, İzmir’in en hızlı toplu taşıma seçeneklerinden. Halkapınar ve Hilal istasyonlarında metroyla doğrudan aktarma yapabilirsiniz. 20 kilometreyi aşan yolculuklarda kilometre başına ek ücret alınıyor.

Vapur ise İzmir’in en keyifli ulaşım modu. Konak, Karşıyaka, Pasaport, Alsancak, Bostanlı, Bayraklı ve Üçkuyular gibi iskelelere arası seferler düzenli işliyor. Hem trafik derdi yok hem de körfez manzarası bedava.

İzmir otobüs ve diğer ulaşım seçenekleri

ESHOT otobüsleri şehir merkezi ve çevre ilçelere geniş bir ağ sunuyor. Evka 3, Bornova, Üçyol, Konak ve Fahrettin Altay büyük aktarma merkezleri. BİSİM bisiklet kiralama sistemi sahil hattında özellikle popüler.

1 Nisan 2026 tarifelerine göre tam biniş ücreti 40 TL’ye yükseldi. Genç biniş 16,50 TL, öğretmen biniş 29,50 TL olarak belirlendi. Ulusal bayramlarda ulaşım çoğunlukla ücretsiz. Tüm bilgilere İzmir Akıllı Ulaşım Rehberi mobil uygulamasından anlık ulaşabiliyorsunuz.