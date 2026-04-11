Son Mühür / Merve Turan - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir’in kalbi sayılan Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na düzenlediği ziyarette bölge esnafının nabzını tuttu. Sokak sokak gezerek vatandaşlarla selamlaşan Başkan Mutlu’ya; belediye yetkililerinin yanı sıra İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici ve Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım eşlik etti. Özellikle belediye meclisinden geçen ruhsat ücretlerindeki indirim kararı, çarşı esnafı tarafından memnuniyetle karşılanırken; Başkan Mutlu kendisine iletilen her bir talebi bizzat not aldı. Belediye sınırları içindeki sorunların süratle çözüleceğini vurgulayan Mutlu, diğer kurumları ilgilendiren meselelerde ise aracı ve takipçi olma sözü verdi.

“Kemeraltı en büyük zenginliğimiz”

Konak’ın sahip olduğu tarihi mirasa sahip çıkmanın önemine değinen Başkan Mutlu, bölgenin kalkınması için kararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Kemeraltı, bizim en büyük zenginliklerimizden biri. Her zaman söylediğim gibi, Konak Belediye Başkanı olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Çünkü Kemeraltı burada, Kadifekale burada, Kordon burada… Bu eşsiz değerlerimize sahip çıkmalı ve daha fazla insanın bu güzellikleri keşfetmesini sağlamalıyız. Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Bu bizim sorumluluğumuzda değil’ anlayışını benimsemedik. Bugün iletilen tüm talepleri dikkatle not alacağız. Belediyemizin sorumluluğunda olan konuları hızla yerine getirecek, yetki alanımız dışında kalanları ise ilgili kurumlara ileterek takipçisi olacağız.”

Esnaftan ruhsat indirimine teşekkür

Ruhsat ve belge ücretlerinde yapılan yeni düzenleme ile daha hakkaniyetli ve sade bir sistemin kurulması, çarşı sakinlerinden tam not aldı. Oda başkanlarıyla yapılan istişarelerin ardından hayata geçen bu karara değinen Mutlu, esnafın yaşadığı ekonomik zorlukları bildiklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Esnaf odalarıyla bir süredir yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda, meclisimizde ruhsat bedellerini düşürdük. İzmir Büyükşehir Belediyemizin 2. etap çalışması başlayıp tamamlandığında, bölgede yaşanan su baskını sorunları da ortadan kalkacak. Otopark konusunda ise ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştireceğim. Öte yandan ülkemizde ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Vatandaşlarımızın alım gücü düşmüş durumda; geçmişte kolaylıkla yapılan harcamalar bugün defalarca düşünülerek yapılır hale geldi. Bu durumun esnafımızı da doğrudan etkilediğinin bilincindeyiz.”

Kemeraltı’na festival müjdesi

Bölgedeki ticari ve sosyal hayatı canlandıracak projelerinden de bahseden Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kemeraltı odaklı bir festivalin hazırlık aşamasında olduğunu müjdeledi. Kültürel miras gezilerine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Mutlu, süreci şu sözlerle anlattı: “Çalışma arkadaşlarım Kemeraltı için bir festival hazırlığı içerisinde. Daha önce Alsancak’ta gerçekleştirdiğimiz etkinlikler esnaf tarafından büyük memnuniyetle karşılandı ve bölgeye önemli bir canlılık kazandırdı. Bu deneyimden yola çıkarak, Kemeraltı’nda da benzer çalışmalar yapmak istiyoruz. Ayrıca Kemeraltı’nı tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz gezilere yoğun ilgi var; başvurular açıldığı anda kontenjanlar hızla doluyor. Bu ilgiyi daha da büyütmek ve esnafımıza katkı sağlamak için birlikte hareket etmeyi çok önemsiyoruz.”

Başkan Mutlu, esnaf ziyaretlerinin ardından belediyenin Abacıoğlu Hanı’ndaki sosyal tesisi olan Mutluluk Kahvesi’ne geçti. Burada bahar güneşinin tadını çıkaran vatandaşlarla bir araya gelen Mutlu, halkın taleplerini dinleyerek sohbet etti.