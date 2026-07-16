Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı Kestane Pazarı Camii bölgesinde 2023 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları aradan üç yıl geçmesine rağmen hala tamamlanamadı. Restorasyon çalışmaları nedeniyle iş yerlerini boşaltmak zorunda kalan esnaf, aradan geçen süreye rağmen hala çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.

Tadilat nedeniyle bölge sac tentelerle çevrilirken; esnaf “Kemeraltı’nda mıyız, Hindistan’da mı? Bu görüntüler ilkel çağlarda kaldı. Kestane Pazarı Camii ne zaman bitecek? Buranın sahibi kim, bizim sesimizi kim duyacak!” diyerek tepki gösterdi.

“Vakıflar Kemeraltı’na operasyon yaptı”

Çarşıda 33 yıllık esnaf olduğunu belirten Nevzat Tarzuk, bölgedeki dört dükkanından ikisini satmak üzere olduğunu söyledi. Bölgedeki işyerlerinin kirasının çalışmalar sonrasında 70 bin lira olduğunu ifade eden Tarzuk, “Yıllardır burada emek veriyoruz. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Kemeraltı’na resmen operasyon yaptı. Kemeraltı sahipsiz, esnaf sahipsiz, bizler sahipsiziz. Kemeraltı’nda mıyız, Hindistan’da mı? Bu görüntüler ilkel çağlarda kaldı. Kestane Pazarı Camii ne zaman bitecek? Buranın sahibi kim, bizim sesimizi kim duyacak! Esnaf çileden çıkmış durumda. Eninde sonunda herhalde kendi işimizi kendimiz göreceğiz. Bu sacın tamamını söküp atacağız. Emin olun, bunu yapacağız” dedi.

“Herkes dükkanı kapatmak zorunda kaldı”

Tarihi Çarşı’da 60 yıldır esnaflık yaptığını söyleyen 70 yaşındaki Ali Yıldırım, “Dükkanı kapatmak durumuna geldik. Ne vergimizi yatırabiliyoruz ne de sigortamızı. Sabah gelip dükkanı açıyor, akşam olduğu gibi kapatıyoruz. Şimdi herkes dükkanını kapatmak zorunda kalacak, kimse siftah yapmıyor. Hep bu saclar yüzünden… İnsanlar gelip sacları gördüğünde ‘Burası kapalı’ diyor. Çok mağdur durumdayız, perişanız. Bin sefer insanlar geldi, belediye başkanı geldi… Herkes ‘Olacak’ diyor ama olmuyor” diye konuştu.

“Sacı söküp Vakıflar’ın kapısına götürüp hediye edeceğiz”

Kemeraltı’nda üç dükkanı olduğunu ve oldukça zor dönemlerden geçtiklerini anlatan Aydın Çınar, “En son esnaf olarak bir araya gelip sökeceğiz bu sacı. Ondan sonra da Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kapısına götürüp hediye edeceğiz. Buranın 900 günde bitmesine tahakkuk verdiği halde hala bitirmedikleri ve müteahhitte de ödeme yapmadıkları için işlemler durdu" dedi.

"Esnaf da mağdur oldu. 26 esnafı hiç sorgusuz içeriden kovdular" sözleriye devam eden Çınar, "Burada esnaflar durduk yere yeni dükkan aramak zorunda kaldı. Dünya kadar hava paraları vermek zorunda kaldık. Hala bu camiyi yapıp dükkanları açmıyorlar. 26 tane işyerinin gelirini aldıkları halde Vakıflar buraya ne ödeme yapıyor ne de bir şey. Bu kadar esnafın hakkına kimsenin girmeye hakkı yok. En sonunda ‘Gelin alın bu hurdaları, ne yaparsanız yapın’ diyeceğim. Artık yeter” ifadelerini kullandı.

“Pandemide dahi böyle sıkıntı yaşamadık”

Kemeraltı’nda tam 27 yıldır esnaflık yaptığını 10 yıldır da kendi ambalaj dükkanını işlettiğini belirten Orhan Kahraman, “Bu gördüğünüz duvarlar cezaevi duvarlarından daha yüksek, bu sokağa doğru düzgün insan girmiyor. İnsanlara sürekli sokağın açık olduğunu açıklamak zorundayız. Esnaf tentelerin üzerine bir şey astığında bir de zabıta gelip ceza kesiyor. Burası Vakıflar’a ait, ‘Ödenek çıkmadı’ diyorlar. Biz pandemi döneminde dahi böyle sıkıntı yaşamadık” diye konuştu.