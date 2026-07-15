Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kültürpark'ta yer alan Üretici Pazarı'na ziyaret gerçekleştirerek yerel üreticilerle buluştu. Taze ürünlerin sergilendiği tezgahları dolaşan Mutlu, vatandaşları da her çarşamba kurulan pazarı ziyaret etmeye çağırdı.

Kültürpark Üretici Pazarı'na ziyaret!

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kültürpark Üretici Pazarı'na gerçekleştirdiği ziyareti paylaştı. Pazar alanını dolaşan Mutlu, hem yerel üreticilerle sohbet etti hem de tezgahlardaki doğal ve taze ürünleri inceledi.

"Üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Yaptığı paylaşımda yerel üretimin önemine vurgu yapan Başkan Mutlu, alın teriyle üretim gerçekleştiren çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Mutlu, "Şehrin kalbinde, doğallığın ve emeğin buluştuğu en güzel adreslerden biri olan Kültürpark Üretici Pazarı'ndaydık. Hem taptaze ürünlerin süslediği tezgâhları gezerek alışverişimizi yaptık hem de el emeği lezzetlerin tadına baktık. Alın teriyle üreten ve toprağa değer katan yerel üreticilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara davet!

Kültürpark Üretici Pazarı'nın sunmuş olduğu doğal ürünler ve sıcak atmosfere vurgu yapan Başkan Mutlu, henüz pazarı ziyaret etmeyen vatandaşlara da ziyaret çağrısını gerçekleştirdi.