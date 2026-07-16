İzmir Konak’ta gece yarısı bir otomobilin içinde başlayan tartışma cinayetle bitti. Aralarında eskiye dayalı husumet bulunan iki kişinin kavgasında, 28 yaşındaki iki çocuk babası Özcan Gizay bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. M.E. ile Özcan Gizay, aralarındaki sorunu konuşmak üzere bir araçta bir araya geldi. Ancak ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.E., yanındaki kesici aletle Gizay’ı ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Gizay’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak genç adam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Özcan Gizay’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli suç aletiyle yakalandı

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi M.E.’yi yakalamak için İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve teknik takip başlatan polis, şüphelinin gizlendiği adresi tespit etti. M.E., olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu devam eden zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

