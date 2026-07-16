Son Mühür- Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Konak’taki park ve yeşil alanlarda bakım ve onarıma başlandı.

Devam eden çalışmalarda sokaklardaki ve parklardaki ot biçme kosa çalışmaları yoğunlaştı. çevre sağlığı açısından önem arz eden bitkilerin sağlıklı büyümesi, ağaç ve çalıların budanması yoğun çalışmalarla devam ediyor.

Parklara estetik dokunuşlar

Parklardaki hasar gören aletler, banklar onarım için Konak Belediyesi tarafından müdahale edilerek vatandaşların kullanımına güvenli bir şekilde sunuluyor. Estetik kent görünümünü önemseyen Konak Belediyesi, çevre dostu peyzaj düzenlemesine başladı. Özellikle seçilen bitkiler uzun ömürlü ve az su tüketimi sağlıyor.

Güzelyalı’da estetik peyzaj düzenlemesi

Kentte öne çıkan Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı için çalışmalar büyük titizlikle devam ediyor. Vatandaşların dikkatini çeken Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı, gölgelikli oturma alanları, banklar, doğal taş ve çakıl uygulamaları ile canlandırılacak. Böylece vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği bir park haline getirilmesi planlanıyor.

Parkın peyzajında lavanta, biberiye, santolina, agave ve sukulent türleri gibi kuraklığa dayanıklı bitkiler yer veriliyor. Böylece hem çevre dostu hem de estetik peyzaj görünümüne sahip olacak.