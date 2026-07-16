15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü sebebiyle İzmir'de gerçekleştirilen anma programı, vatandaşların yoğun katılımıyla düzenlendi. Konak Meydanı'nda buluşan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla şehitleri anarken gece, Türkiye genelinde camilerden aynı anda sela sesi yükseldi.

Yoğun katılım!

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümü çerçevesinde İzmir'de gerçekleştirilen anma etkinliklerinin adresi Konak Meydanı oldu. Programa katılım gösteren vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurarak demokrasi nöbetine destek sağladı.

Anma programı gerçekleştirildi!

Konuşmalar sonrasında etkinlikler çeşitli gösterilerle sürdü. Program çerçevesinde 15 Temmuz'u anlatan video gösterimleri gösterilirken, konserler, mehteran takımı gösterisi ve zeybek performansları da katılımcılar tarafından takip edildi.

Fetih Suresi okundu!

Anma programının ilerleyen bölümünde Fetih Suresi okunurken, İzmir İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından dua edildi.

Gece, saat 00.13'te Türkiye genelindeki camilerde eş zamanlı olarak okunan sela, İzmir'de de yankılandı.