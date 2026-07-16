Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İzmir Valiliği koordinasyonunda düzenlenen anma programlarına katıldı.

Kadifekale Şehitliği ile Konak Atatürk Meydanı’nda yapılan etkinliklerde, darbe girişimine karşı canını feda eden şehitler dualarla anılırken birlik ve beraberlik mesajları verildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programlarda il protokolü ile bir araya gelen Rektör Yılmaz, gün boyu devam eden anma etkinlikleri ve demokrasi nöbetinde yer aldı.

İlk tören Kadifekale’de düzenlendi

Etkinlikler doğrultusunda ilk anma töreni sabah saatlerinde Kadifekale Hava Şehitliği’nde yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, şehitlerin ruhu için dualar okundu. Protokol üyeleri ve katılımcılar, törenin ardından şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Konak Meydanı’nda binlerce kişi bir araya geldi

Akşam saatlerinde ise anma programının yeri Konak Atatürk Meydanı oldu. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği meydandaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve kaside dinletilerinin yer aldığı etkinlikte, 15 Temmuz gecesine dair hazırlanan video gösterimleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi çağrısı meydandaki büyük ekranlardan katılımcılara izletildi.

"Bu millet başta canı olmak üzere tüm varlığını feda etmeye hazırdır"

Programda konuşma yapan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Türk milletinin milli değerlerine olan bağlılığını vurguladı. Vali Elban, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bu millet vatan, millet, devlet, ezan, bayrak, kutsal milli ve manevi değerlerimiz tehlike altında diye bir hisse kapılırsa en başta canı olmak üzere tüm varlığını seve seve feda etmeye hazırdır."

DEÜ’den anma programına özel ikram standı

Dokuz Eylül Üniversitesi, anma etkinlikleri doğrultusunda Konak Atatürk Meydanı’nda bir stant kurdu. Gece boyunca meydandaki vatandaşlara üniversite görevlileri tarafından kandil simidi, ayran ve irmik helvası ikram edildi. Açılan stantla, alandaki birlik ve dayanışma ortamına katkı sağlanması hedeflendi.