Son Mühür/Selda Meşe- Kemalpaşa Belediyesi'nin son 2 yıl içerisinde belediye bünyesine kazandırılan 20 yeni araç, kamıoyuna tanıtıldı. Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda düzenlenen “Araç Tanıtım Lansmanı” etkinliğiyle belediyenin hizmet kapasitesini artıracak yeni araçlar vatandaşın beğenisine sunuldu.

Yeni araç filososunun tanıtım programına; Kemalpaşa Beleidye Başkanı Mehmet Türkmen'in yanı sıra belediye yetkilileri, muhatarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzun vadede tasarruf hedefi



Yeni araç yatırımları ile birlikte belediyenin saha operasyon gücünün artırılması, hizmet süreçlerinin hızlandırılması, bakım ve kiralama maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen ve Belediye yetkilileri, kiralama modeli yerine belediyenin kendi araç envanterini güçlendirmesinin uzun vadede önemli ölçüde tasarruf sağlayacağını dile getirdi. Bu alanda sağlanacak tasarrufun Kemalpaşa’nın başka noktalarına hizmet olarak döneceği belirtildi.



"Güçlü bir araç filosu, güçlü ve etkin bir belediyecilik"



Tanıtım toplantısında konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, göreve geldikleri günden itibaren mali disiplini önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirerek, “Kemalpaşa’mızın her mahallesine eşit, hızlı ve kaliteli hizmet ulaştırabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Belediyemizin mali yapısını kontrol altına alan hamlelerimiz sonucu borcumuzu sıfırladık. Bu süreçte 100 milyon TL’nin üzerinde yatırımla araç filomuza 20 yeni araç kazandırdık. Burada şunu da belirtmek isterim bu araçları ben değil biz kazandırdık. Güçlü bir araç filosu, güçlü ve etkin bir belediyecilik anlayışının en önemli parçalarından biridir. Kiralama modeli yerine belediyemizin kendi araç envanterini büyütmeyi tercih ediyoruz. Böylece hem bakım ve hizmet maliyetlerinde tasarruf sağlayacak hem de sahadaki çalışmalarımızı daha hızlı ve verimli hale getireceğiz. Belediyemize kazandırdığımız yol süpürme araçlarına ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bu araçları kadın emekçilerimiz kullanıyor. Bu da bizim için çok önemli bir konu. Kemalpaşa Belediyesi olarak yalnızca araç filomuzu değil, ilçemizin geleceğine yönelik yatırımlarımızı da büyütmeye devam edeceğiz. Halkımıza dokunan, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araç filomuzun güçlenmesine katkı sağlayan üyesi olduğumuz belediye birliklerine de teşekkür ediyor, yeni araçlarımızın Kemalpaşa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

